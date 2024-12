Record Esposito: segnano insieme tutti e 3, di chi è il loro cartellino

È successo qualcosa di inverosimile, se si pensa che tutti e tre hanno segnato insieme, in quella che è la storica domenica per i fratelli Esposito.

La famiglia Esposito può godersi quello che è lo splendido momento che stanno vivendo i tre fratelli, nei campionati italiani, tra la Serie A e la Serie B.

Salvatore e Francesco Pio Esposito hanno segnato con lo Spezia, condividendo entrambi l’esperienza in Serie B che sta portando al sogno legato alla promozione in Serie A. Ma chi sono i proprietari dei cartellini degli Esposito che stanno vedendo gonfiato il loro valore economico? I talentuosi fratelli Esposito sognano il calcio ad alti livelli. E la doppietta di Sebastiano Esposito in Serie A è soltanto l’inizio di quello che “rischiano” di fare tutti e tre gli Esposito, nel massimo livello, in Serie A.

“Esposito al cubo”: tutti e tre fratelli in gol

2000, 2002 e 2005: sono gli anni di nascita dei tra fratelli Esposito che, uno dopo l’altro, stanno letteralmente incidendo nel campionato italiano, vedendo schizzare il loro valore economico.

Sognano la Serie A anche i fratelli di Sebastiano che, quest’oggi contro l’Hellas Verona, ha trovato la doppietta nel roboante 1-4 dell’Empoli al Bentegodi, in un’annata straordinaria che stanno vivendo in Toscana. 219 km di distanza tra lo Stadio Picco di La Spezia e lo Stadio Bentegodi, a Verona, ma il nome dei marcatori è lo stesso. Sul tabellino si legge il nome degli Esposito, con i tre fratelli che fanno brindare a Castellammare di Stabia i suoi familiari, per le sfide di questo pomeriggio tra la Serie A e la Serie B.

La doppietta di Sebastiano è la sua prima in Serie A, per Francesco Pio e Salvatore – il secondo anche ha trovato doppietta – anche è stata una giornata da incorniciare. Il futuro è in Serie A, per quanto stanno dimostrando tutti e tre, nella splendida domenica vissuta dall’intera famiglia. Ma dove? C’è una doppia ipotesi italiana per tutti e tre i fratelli Esposito, in una delle big del nostro calcio.

I tre fratelli Esposito pronti per il grande calcio: chi detiene i cartellini

Tutti e tre i fratelli Esposito sono cresciuti nel mito dell’Inter, avendo vissuto la carriera delle giovanili proprio al club nerazzurro. Strade diverse, quelle che poi si sono prese negli anni, ma due di questi sono ancora sotto contratto con l’Inter. Si tratta dei più piccoli dei due fratelli, con Salvatore Esposito che è l’unico tra i tre ad aver cambiato squadra a titolo definitivo. Proprietario del cartellino di quest’ultimo è infatti lo Spezia, al contrario di Sebastiano e Francesco Pio, che sono di proprietà dell’Inter.

Dove giocheranno i fratelli Esposito? Uno fa impazzire Conte

Uno tra i fratelli Esposito fa impazzire Antonio Conte, che lo ha avuto già sotto sua gestione. Quando all’Inter c’era Lukaku e lui da giovanissimo. Il classe 2002, attualmente in prestito all’Empoli, potrebbe sostituire Raspadori e Simeone al Napoli, proprio sotto gestione Conte in azzurro. Per gli altri due c’è da capire cosa succederà innanzitutto con lo Spezia, nell’annata che stanno vivendo in Serie B, per poi capire quale strada prendere in futuro.