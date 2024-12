Infortunio Inter, altra tegola: brutta notizia per Inzaghi

Non una stagione fortunata per l’Inter dal punto di vista degli infortuni perché ora sono tanti e si accumulano andando a provocare un problema per l’allenatore Simone Inzaghi.

Troppe le partite e per questo motivo che aumentando i carichi di lavoro si perde la condizione fisica e si ricade spesso in infortuni che ora danneggiano anche l’Inter che tra le tante partite in programma da qui a fine stagione dovrà cercare di contare al meglio possibile su tutta la rosa a disposizione. Al momento però non ci sono buone notizie riguardo quanto sta accadendo.

Ci sono delle novità che ora arrivano in merito a quello che sarebbe accaduto ad un altro giocatore dell’Inter infortunato perché ora l’infermeria continua ad avere un numero sempre più alto di tesserati fermi che rischiano di compromettere l’andamento e i risultati del club.

Proprio in queste ore è arrivata un’altra notizia riguardo un giocatore dell’Inter infortunato. Le prossime ore saranno decisive per capire quanto dovrà ancora stare fuori un calciatore che è ritenuto uno dei punti fermi della rosa di Inzaghi e che in questi anni si è dimostrato davvero essere un valore aggiunto in maniera del tutto inaspettata.

Infortuni Inter, brutte notizie per Inzaghi

Conferme in merito a quanto è accaduto nelle ultime settimane con Inzaghi che ha perso diversi giocatori dell’Inter per infortunio. Adesso ci sono però novità riguardo quelle che sono le tempiste per i tempi di recupero del giocatore e le condizioni attuali.

Proprio in queste ultime settimane tra i giocatori che sono venuti a mancare c’è Francesco Acerbi, difensore dell’Inter che si è rivelato essere uno dei migliori nel suo ruolo per dare solidità ai nerazzurri e che in questo momento però si è fatto male e resta infortunato.

Adesso però ci sono ancora dei dubbi in merito alle condizioni di Francesco Acerbi e quelli che sono i suoi tempi di recupero per un rientro in campo. Il club nerazzurro cerca di recuperare il difensore il prima possibile visto i tanti impegni che ci saranno in queste ultime settimane di dicembre e che chiuderanno il 2024.

Ma secondo le ultime notizie non ci sono buone sensazioni per quanto riguarda la prossima partita in Champions League contro il Bayer Leverkusen dove l’Inter non potrà ancora contare su Acerbi infortunato.

La volontà è quella di non andare a forzare i tempi di recupero di Acerbi per averlo al meglio della condizione fisica e poterlo sfruttare al 100% nelle prossime settimane. Bisognerà ancora attendere un po’ quindi per Simone Inzaghi.