Fiorentina, tegola Kean: arriva una pessima notizia

Una vera tegola quella per la Fiorentina e per Moise kean che sta facendo impazzire tutti in Italia anche i grandi appassionati del Fantacalcio.

A segno da 5 partite di fila in gol tra Serie A e Coppa Italia, con 13 gol messi a segno in 16 partite stagionali, adesso però arriva una brutta notizia per la Fiorentina e Moise Kean che si è infortunato e per questo motivo che non ha avuto la possibilità di scendere in campo da subito con la squadra viola.

Impegnato per tutta la partita di Coppa Italia, dove con un suo errore nella lotteria dei calci di rigore la Fiorentina è stata eliminata, Kean ha però segnato nei 90 minuti giocati e per questo motivo che il suo allenatore Raffaele Palladino ha voluto evitare di puntare ancora su di lui.

Ma non è solo un semplice turnover per stanchezza per Kean perché arriva una conferma in merito a quello che è stato un problema per l’attaccante italiano della Fiorentina che è stato rivelato da Sky Sport. Ora bisognerà capire quanto tempo rischia di dover stare con questo problema il calciatore.

Fiorentina, infortunio Kean: le condizioni

Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che è accaduto a Kean infortunato e con un problema che gli ha impedito di poter scendere da subito in campo nella partita di campionato Fiorentina-Cagliari di questo turno di Serie A.

A dare la notizia è stata la redazione di Sky Sport che ha confermato quello che è quindi accaduto con la scelta di Palladino di voler preservare il proprio attaccante come spesso accade in questa stagione, perché Kean non giocherà Fiorentina-Cagliari dal primo minuto per un motivo ben preciso.

A quanto pare continuano ad esserci dei problemi alla schiena continui per Kean che in questa stagione sta dimostrando di stare alla grande in campo, ma con un problema che lo sta continuando a tormentare.

Al momento non ci sono maggiori indizi, ma è chiaro che Kean per i problemi alla schiena non può permettersi di poter giocare in questo momento tutte le partite di stagione della Fiorentina.

La speranza è che il calciatore possa riprendersi al meglio con il passare delle settimane per affrontare al meglio il finale di stagione, ora tutti aspettano di capire come sta Kean con le condizioni della schiena che saranno monitorati di continuo.