Real Madrid, Ancelotti rovinato: il colpevole è nel suo spogliatoio

Una situazione davvero surreale quella che sta vivendo l’allenatore considerato tra i più vincenti e forti della storia del calcio perché Carlo Ancelotti è stato rovinato al Real Madrid.

Il tecnico italiano vuole provare a capire se potrà riuscire a salvare la stagione dove il Real Madrid rischia la qualificazione al passaggio successivo della Champions League e dove in campionato rincorre il Barcellona ma ad una minima distanza.

Ciò che preoccupa però l’ambiente del Real Madrid e Carlo Ancelotti è quello che sta accadendo in Europa dove il club ha già perso diverse partite e anche in malo modo. Nelle ultime settimana sono tante le sconfitte registrate e i passi falsi anche in campionato, per questo motivo si cerca di capire che decisione prendere.

Ma Ancelotti sente di essere stato rovinato e tradito anche da qualcuno all’interno dello spogliatoio del Real Madrid perché le cose per lui non vanno per il meglio al momento. Ma chi sta avendo una difficoltà inspiegabile sono alcuni dei suoi migliori giocatori e sembra che ora non ci sia più voglia di remare tutti dalla stessa parte.

Real Madrid, Ancelotti tradito nello spogliatoio

Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano la decisione del Real Madrid con il futuro di Ancelotti a rischio esonero. In estate la società ha fatto un investimento fuori ogni logica puntando su Mbappe e pensando che si sarebbe visto tutt’altro Real che però al momento resta in grande difficoltà in questo inizio di stagione con risultati discontinui.

Adesso però si dovrà provare a capire come andranno le cose per le prossime settimane perché per il Real Madrid ci sono delle situazioni da dover chiarire e su tutte c’è quello che riguarda Mbappe. Il calciatore francese ha sbagliato due rigori decisivi che hanno portato due sconfitte in Europa e in campionato, per questo motivo ora anche Ancelotti è messo sotto inchiesta.

Perché Ancelotti non è ancora riuscito a far esprimere Mbappe al meglio che sta avendo grandissima difficoltà al Real Madrid e per questo motivo che il primo ad essere considerato il colpevole è proprio l’allenatore che dovrà trovare una soluzione immediata.

Se non lo farà allora il Real Madrid penserà a come cercare di mettersi alle spalle ancora una volta Ancelotti guardando avanti con un altro profilo. Adesso non resta che aspettare e capire come reagirà lo spogliatoio.