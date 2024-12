Esonero in Serie A, il ds irrompe in conferenza e dà la notizia

Colpo di scena in Serie A con diverse panchine a rischio esonero perché ora arriva la conferma da parte di una società in merito alla scelta presa.

Momento complicato per alcune società e per i gli stessi allenatori perché in questo momento ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano proprio quello che può accadere con una società su tutte che sembra intenzionata a cambiare. Secondo le ultime notizie si parlerebbe proprio di un esonero immediato per l’allenatore con il sostituto pronto.

Adesso però è il club stesso che è stato costretto ad intervenire e dire la sua. E’ arrivata una notizia praticamente decisiva che va a cambiare tutto quello che sembrava essere destinato a verificarsi nelle prossime ore. Perché c’è una conferma su quello che sarà un esonero in Italia.

Ad esporsi è stata direttamente la società del club italiano che senza giri di parole è arrivata dritta al punto in conferenza stampa parlando di quello che accadrà all’allenatore in queste prossime ore. Ci sono ora degli aggiornamenti in merito a quello che sembra deciso sull’esonero dall’allenatore.

Esonero in Serie A, la scelta del club

Una decisione molto importante è arrivata in queste ore perché il club ha voluto mandare un messaggio davvero chiaro all’ambiente, alla stampa e all’allenatore stesso. Perché il tecnico ora sembra essere stato praticamente protetto e tutelato dal suo stesso club dopo le voci sull’esonero.

Momento complicato per il Venezia all’ultimo posto e per Di Francesco a rischio esonero. Ma pare che la società non ha nessuna intenzione di dare conferma a queste voci e per questo motivo che è arrivato l’immediato intervento del direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli che durante la conferenza del suo allenatore si è presentato in diretta.

Durante la conferenza stampa di Di Francesco ha preso parola il ds del Venezia che ha voluto dire la sua su alcune domande che erano state poste al tecnico. A quel punto il dirigente ha voluto proteggere la squadra e il tecnico alla vigilia di una partita delicata come la sfida salvezza con il Como.

Filippo Antonelli ha voluto chiarire che il Venezia non ha contattato assolutamente 4-5 allenatori pronti a sostituire Di Francesco come si dice e per questo motivo ha voluto confermare davanti a tutti la fiducia nel proprio allenatore ancora una volta per la prossima sfida.