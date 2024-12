Esonero deciso, Ancelotti torna ad allenare il suo ex club

E’ pronto il ritorno di Carlo Ancelotti in un suo ex club, perché l’attuale allenatore del Real Madrid sembra ormai messo fuori dai giochi in Spagna.

Arriva una conferma non del tutto positiva in queste ore perché si parla di quello che può accadere con Carlo Ancelotti che rischia l’esonero dal Real Madrid. Il tecnico più vincente di sempre nel campo della Champions League è fortemente messo in discussione per quello che sta accadendo da diversi mesi, dove ci sono delle novità che lo riguardano per le critiche a causa di scarsi risultati.

Adesso ci sono delle novità che riguardano anche quella che può essere la scelta di Ancelotti di andare ad allenare un altro club se dovesse essere fatto fuori dal Real Madrid. Perché il tecnico in questo momento ha bisogno di dover fare qualcosa per dare una scossa e mettersi da parte questo momento.

Attenzione a quello che può accadere con Ancelotti che può essere esonerato dal Real Madrid e a quel punto può pensare di andare a puntare su un nuovo progetto. Perché in tanti sono i club che sognano di poter andare a puntare su di lui da subito.

Calciomercato: Ancelotti in un nuovo club

Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la possibile scelte anche dello stesso allenatore di cercare magari nuovi stimoli in un altro progetto quando si concluderà questo attuale con il Real Madrid che non sta prendendo una via positiva. C’è bisogno di dare un riscatto nelle prestazioni e i risultati subito per salvare la panchina di Ancelotti.

Adesso ci sono delle novità che riguardano la scelta di Ancelotti di diventare il prossimo allenatore di un altro club dopo il Real Madrid e ci sono tante piste che possono aprirsi proprio il prossimo anno al termine di questa stagione attuale.

Attenzione al possibile colpo da parte di una società che lo conosce bene e apprezza, come tutto l’ambiente. Perché il PSG può mandare via Luis Enrique e proprio Carlo Ancelotti può prendere il suo posto.

Ancelotti ha già allenato e vinto col PSG e ora si parla di un suo possibile e clamoroso ritorno per provare a scrivere la storia vincendo in Europa. Al momento ci sono voci sull’addio di Luis Enrique e la possibilità di puntare su Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del PSG.