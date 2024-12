Esonero Ancelotti, scelto il sostituto: tradito dal suo stesso sangue

Carlo Ancelotti ad un passo dal Real Madrid con il sostituto pronto a prendere il suo posto in panchina, arriva una conferma molto importante.

Novità in merito a quella che è la situazione di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio perché c’è una conferma su questa posizione che è a forte rischi per Carlo Ancelotti che può essere esonerato dal Real Madrid da un momento all’altro dopo quello che è accaduto nelle ultime settimane.

Adesso si parla anche già di quello che può essere il sostituto di Ancelotti al Real Madrid in caso di esonero. Un momento davvero difficile per il tecnico che può pensare di essere fatto fuori da un momento all’altro anche perché ora si parla addirittura di quella che può essere una scelta che lo riguarda.

Il Real Madrid sta valutando se esonerare Ancelotti e già nelle ultime ore ci sono state delle conferme in merito a quello che potrebbe decidere di fare il presidente Florentino Perez provando a dare una scossa ad una squadra in grande difficoltà di risultati. Non c’è un ambiente sereno e ora potrebbe essere deciso chi arriverà al suo posto.

Real Madrid, esonero Ancelotti: il sostituto è un parente

A quanto pare arrivano delle novità di mercato molto importanti che riguardano il futuro di Carlo Ancelotti che può essere esonerato dal Real Madrid. Il tecnico in questo momento è considerato a forte rischio e può essere messo in discussione ancora di più.

Arrivano delle novità molto importanti su quello che può essere l’esonero di Ancelotti e il sostituto da scegliere. Ci sono state delle conferme proprio nelle ultime ore e adesso bisognerà capire come si concluderà la vicenda.

Da Madrid si fa sempre più viva una clamorosa ipotesi che parla di quello che può essere un esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina del Real Madrid con il club spagnolo pronto ad affidare la panchina ad un giovane allenatore che vanta grande rispetto nello spogliatoio.

Diversi giornalisti parlano di quella che può essere una concreta ipotesi in Spagna che si è venuta a creare. Un possibile esonero di Ancelotti e al suo posto il giovane Davide Ancelotti, suo figlio che oggi fa già parte da tanti anni nello staff.

Il giovane allenatore vanta un grande rispetto da parte di club, stampa, tifosi e soprattutto dello spogliatoio. Inoltre, oggi Davide Ancelotti sembra essere considerato da tutti quello che sta facendo la differenza a livello tattico nel Real Madrid.