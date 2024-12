Dramma Antonio, terribile incidente d’auto: l’annuncio è tremendo

Il West Ham vive con ansia e preoccupazione per le condizioni di Michail Antonio che sta lottando tra la vita e la morte.

Il calciatore inglese di origini giamaicane è rimasto coinvolto in un incidente d’auto che è sembrato gravissimo sin dal primo momento. La situazione relativa all’attaccante del West Ham è tenuta ora sotto controllo dai medici in ospedale ma le notizie che arrivano in questo momento non sono felici.

Sono settimane complesse per il mondo del calcio: dopo quanto accaduto in Serie A a Edoardo Bove, ora c’è da affrontare un altro dramma che mette in pericolo una’altra giovane vita.

Incidente d’auto tremendo per Michail Antonio

Pochi minuti fa dall’Inghilterra è arrivata la tragica notizia di un’incidente d’auto molto grave per l’attaccante del West Ham, Michail Antonio.

L’incidente di Michail Antonio ha messo in subbuglio tutto il mondo del calcio inglese che si è fermato per qualche ora per capire al meglio come sta il calciatore inglese.

Le immagini che stanno circolando sul web relative alla presunta automobile di Michail Antonio non lasciano buone sensazioni sulle condizioni del calciatore ma ora è il momento della speranza e di evitare qualsiasi previsione.

Incidente Michail Antonio: le condizioni

Le condizioni di Michail Antonio sono sembrate sin da subito molto gravi, tanto che il West Ham ha preferito pubblicare una nota di aggiornamento relativa alle sue condizioni per chiarire che la situazione in quel momento esatto non era chiara neppure al club stesso.

Fortunatamente alle 18.40 è arrivato un nuovo aggiornamento importante sulle condizioni di Antonio. “Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è in condizioni stabili a seguito dell’incidente stradale occorso questo pomeriggio nella zona dell’Essex“, ha scritto il club su X.

“Michail è cosciente e riesce a comunicare, attualmente si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile – ha concluso il club londinese – chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia“.

Chi è Michail Antonio: la sua carriera

Michail Antonio è un attaccante inglese classe ’90 di origini giamaicane. Attualmente in forza al West Ham, con cui ha firmato nel lontano 2015 diventndo ad oggi uno dei simboli indiscussi del club, ha all’attivo 131 gol e 79 assist in 560 presenze in carriera.

A proposito di carriera, Michail Antonio ha cominciato nel Tooting & Mitcham Utd, per poi passare al Reading, club con cui ha giocato in tre annate diverse. Ha militato anche con Cheltenham Town, Southampton, Colchester Utd, Sheffield, Nottingham Forest e infine con gli Hammers, con cui ha collezionato 68 gol in 264 presenze.