Penalizzazione Juve, udienza aggiornata: tre accuse pesanti

Situazione gravissima in casa Juventus con il rischio penalizzazione in arrivo per la società bianconera dopo aver già pagato in questo senso anni fa.

Una vicenda che potrebbe compromettere il futuro del club bianconero che già in questo recente passato si è trovato costretto a dover affrontare una situazione di questo tipo che ha portato la penalizzazione in classifica della Juve che ha pagato con l’esclusione dall’Europa che è stato un grave danno per la società bianconera sotto tutti i punti di vista.

Un danno economico e di immagine che ha frenato per un momento quella che era la nuova crescita della Juve che ora sta provando a ripartire avendo avviato un nuovo progetto totalmente diverso con una nuova dirigenza e staff. Ma non sarà facile per il club bianconero cercare di svoltare questo momento.

Un vero colpo di scena quello che si è venuto a creare alla Juventus quando è arrivata la notizia che ha confermato il momento storico del club bianconero ancora alle prese con i tribunali e con una situazione non del tutto chiara da dover risolvere.

Plusvalenze Juventus, nuovo rischio penalizzazione

Arrivano nuove notizie in merito a quello che da anni la Juventus sta vivendo perché il club bianconero ha dovuto risolvere in questo momento quella che è una vicenda dura che però è tornata nuovamente a galla, perché ci sono delle nuove conferme in merito.

Arrivano notizie nuove in merito a quelle che sono le circa 200 istanze di parte civile presentate al gup di Roma per quello che è il procedimento che vede coinvolti i vari ex vertici della Juventus riguardo quella che è l’indagine sulle plusvalenze e alla manovra stipendi.

In questo momento le istanze sono già state avanzate da Consob, azionisti, fondi di investimento e associazioni dei consumatori e sono una decina gli indagati. Come già noto sono presenti anche l’ex presidente Andrea Agnelli ed ex dirigenti come Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici.

Ci sono pesanti accuse per la Juve: di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Per questo motivo si teme che possano arrivare delle nuove e pesanti sanzioni, ma dopo che la Juventus ha già pagato con una penalizzazione sembra che le nuove sanzioni debbano coinvolgere gli ex dipendenti della Juve che si è liberata di loro in tempo. Adesso è tutto confermato e l’udienza è stata aggiornata per il prossimo 27 gennaio.