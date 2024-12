Milan, stanno comprando Reijnders: ha stregato l’allenatore

Quella di questa stagione è quella della vera consacrazione del centrocampista olandese che con il Milan sta stupendo tutta Europa, ma ora Reijnders può andare anche via.

Quella di Reijnders è una situazione che ora preoccupa davvero tanto il Milan perché il club rossonero vuole cercare di rinnovare il contratto del giocatore, ma c’è la sensazione che si possa alla fine arrivare ad una conclusione amara sia per il club rossonero che per i tifosi che possono perdere il proprio talento.

Perché la stagione che sta avendo Reijnders accende chiaramente su di lui i riflettori di tutta Europa e ci sono grandi società che stanno pensando seriamente di andare a comprare il giocatore dal Milan in vista dei prossimi mesi. Al momento il giocatore è in scadenza nel 2028 e anche un rinnovo potrebbe essere inutile.

Perché sono pronte delle offerte davvero folli per portare via Reijnders dal Milan in vista del prossimo anno. Dopo essere stato preso dal campionato olandese per circa 20 milioni di euro adesso il suo prezzo è lievitato e potrebbero arrivare delle offerte vicine ai 70 milioni di euro per prenderlo.

Calciomercato Milan, Reijnders nel mirino di una big d’Europa

Arrivano delle novità davvero importanti che riguardano il futuro di Reijnders che può lasciare il Milan la prossima estate. Perché il giocatore rossonero è entrato nel cuore dei tifosi ma potrebbe andare via visto che su di lui può arrivare una maxi offerta.

Adesso ci sono nuove notizie di mercato sul futuro del giocatore perché ora Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, potrebbe seriamente andare via dal club rossonero. Ci sono delle novità che lo riguardano dopo che una big si è seriamente interessata a lui.

Con Paulo Fonseca sta arrivando la sua consacrazione ed è già a 7 gol stagionali. Per questo motivo adesso ci sarebbe un forte interesse da parte del Barcellona che vuole comprare Reijnders dopo che il suo allenatore Hansi Flick ha fatto intendere che è un giocatore di qualità superiore che vorrebbe allenare nella sua squadra blaugrana.

Adesso sembra che il calciatore sia pronto a prendersi in pugno la propria carriera perché vuole continuare a fare del meglio per il Milan e magari arrivare a giocare per club storici come il Barcellona con Reijnders pronto ad approdare in un nuovo club considerando che il club spagnolo fa sul serio per prenderlo.