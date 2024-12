Dove vive Ancelotti? Il suo “bunker” è una lussuosa villa

Probabilmente si starà chiudendo “a riccio” nella sua lussuosa villa in Spagna, Carlo Ancelotti, quella dove vive.

Un “bunker” per lui, considerando che tra le mura di casa sua, all’interno del quartiere residenziale villa dove ha vissuto per tanti anni l’attore di Beautiful e che può “rasserenare” i suoi pensieri, non felicissimi, in quello che è probabilmente il momento più delicato della sua carriera dopo quello che è il momento vissuto a Napoli.

Carlo Ancelotti rischia l’esonero, ma è e resterà per sempre uno dei migliori allenatori della storia, non solo del Real Madrid, bensì mondiale. Una carriera tale da potersi permettere poi una villa di tale portata e valore, in Spagna, che fa da casa nel quartiere dove vive Luka Modric – sempre in ambiente Real Madrid – e il famosissimo attore di Beautiful.

Dove vive Ancelotti? La villa dove vive anche l’attore di Beautiful

Dall’attore della soap opera più famosa al mondo, così come per l’allenatore più famoso al mondo, Carlo Ancelotti, la villa in Spagna fa da culla a “Re Carlo” a Madrid, per quello che è uno dei momenti più delicati per la sua carriera.

Ma dove vive Carlo Ancelotti? Da Idealista News si legge che all’interno del quartiere residenziale di una delle ville più ricche in Spagna e al mondo, vive non solo Carlo Ancelotti. Nel vicinato della casa a Madrid si vedono Vinicius Junior, Luka Modric e per tanti anni ha vissuto anche Richard Gere, attore della storia soap opera “Beautiful”.

Lo si legge sullo stesso sito di informazione che svela il valore e l’ambiente lussuoso nel quale si gode la sua vita privata, extra-calcistica, Carlo Ancelotti.

La Moraleja: la lussuosa villa dove vive Ancelotti fa da “bunker” al tecnico

Chiaro che per quanto riguarda la sua carriera, non è proprio un bel momento per Carlo Ancelotti, visti i risultati non brillanti del suo Real Madrid. Ma per quanto riguarda la vita privata, può sorridere Ancelotti. Lo spiegano in Spagna, con la lussuosissima villa de La Moraleja, una delle zone più “private” e lussuose di Madrid, nota come uno dei posti più belli e costosi dove vivere in Spagna. Per Ancelotti, così come per altri personaggi famosi che hanno abitazione a La Moraleja, vivere in quel posto è l’ideale, specie per quanto sta vivendo in questo periodo, a livello di carriera. Il classico posto lussuoso da rendere come “bunker” totale, lontano dagli occhi indiscreti dei giornalisti che, in questo periodo, criticano aspramente l’operato del tecnico di Reggiolo.