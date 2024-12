De Bruyne sta firmando in Italia, arriva a parametro zero

Quello che può accadere tra qualche mese può essere davvero incredibile perché Kevin De Bruyne dopo 10 anni al Manchester City può finire a giocare in Italia.

Adesso si può andare a creare davvero un’occasione irripetibile per alcuni club italiani e tra quelli che potrebbero beneficare di tutto questo sono diversi. Ma l’addio di De Bruyne dal Manchester City è ormai certo e dopo 10 stagioni ormai il suo tempo in Premier League è finito.

A 33 anni il giocatore ha voglia di trovare nuovi stimoli andando a cercare una nuova avventura che potrebbe seriamente cambiare tutto e occhi a quello che può accadere in questi giorni perché si parla di quella che può essere la scelta di De Bruyne di firmare con un club italiano.

Di certo c’è che De Bruyne lascerà il Manchester City e non giocherà ancora nel campionato inglese dopo averlo già fatto per 10 anni con i Citizens e vinto di tutto. Adesso l’obiettivo è quello di andare a trovare nuovi stimoli altrove e potrebbero spalancarsi grandi occasioni proprio in Italia dove ci sono diversi club che possono pensare di sfruttare la grande occasione.

Calciomercato: De Bruyne in Italia, la scelta

La suggestione arriva direttamente dall’Inghilterra e fa sognare i tifosi del club italiano che ora fa sul serio. Perché ci sono novità molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con De Bruyne pronto a firmare il suo trasferimento in Italia.

Clamoroso retroscena di calciomercato che riguarda quella che può essere la scelta da parte di un giocatore come De Bruyne di lasciare dopo 10 anni il Manchester City e finire per giocare in Italia. Perché ci sono diverse porte che ora si aprono per il calciatore talentuoso belga.

In Serie B c’è il Palermo che fa parte del City Group che è lo stesso fondo che gestisce il Manchester City. L’obiettivo degli investitori arabi è ora quello di riportare il prima possibile di nuovo il club italiano in Serie A. Al momento è in lotta per un posto ai playoff ed è proprio qui che si può aprire l’occasione per De Bruyne.

De Bruyne può diventare un nuovo giocatore del Palermo se il club rosanero dovesse tornare in Serie A e arriverebbe gratis firmando da parametro zero e avendo già un ottimo rapporto con i proprietari del City Group con cui è stato 10 anni. Questa è la suggestione del momento che riporta il The Telegraph, il giocatore deciderà nei prossimi mesi la sua nuova destinazione.