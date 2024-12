Serie A, allenatore a rischio esonero: il club ha già deciso

Situazione preoccupante per diversi allenatori in Italia che possono rischiare grosso con l’esonero nelle prossime ore, adesso arriva una prima decisione da parte di una società.

Ci sono delle nuove e importanti notizie in Italia in merito a quello che può accadere per uno degli allenatori che in questo momento non vive un periodo per niente sereno. Perché i risultati del tecnico di Serie A non sono dalla sua parte e la squadra sta facendo sempre di più maggiore fatica.

Già la prossima partita di campionato ci si aspettano risposte perché sarà un altro match importante e dove si può giocare uno scontro diretto per la corsa ai propri obiettivi. Possibile esonero in Serie A che cambierebbe ancora una volta il progetto del club. Adesso però la società si ritrova con il dover parlare con il proprio tecnico di un possibile cambiamento se le cose dovesse restare ancora così.

Adesso dopo altri scontri diretti dove sono stati persi punti che il club di Serie A inizia ad accendere un campanello d’allarme per l’allenatore che può ritrovarsi a rischio esonero da un momento all’altro. Saranno decisive le prossime settimane per capire questo mese di dicembre come andranno le cose.

Esonero in Serie A, allenatore a rischio

C’è una decisione che è stata presa in Italia con per quanto riguarda il futuro di uno degli allenatori di Serie A perché diversi rischiano il posto. Ci sono alcune panchine che traballano e ora si aspetta di capire come andranno le cose anche per l’allenatore dei bianconeri.

Momento non facile per l’Udinese e Runjaic che hanno al momento una classifica comunque positiva visto il grande avvio di stagione. Ma gli ultimi mesi sono stati più che negativi e adesso la zona retrocessione può tornare ad avvicinarsi.

Ciò che non è piaciuto al club è quello che è accaduto nelle ultime 10 giornate con 7 sconfitte, 1 pareggi e 2 vittorie soltanto. Per questo motivo che l’Udinese ora chiede una risposta a Runjaic e la squadra per continuare a credere nel progetto. La speranza è che il club bianconero possa ritrovare una continuità di risultati che si è persa in questi ultimi mesi.

La prossima partita già col Monza diventa importantissima per l’Udinese e per Runjaic che se non vorrà tornare a rischio esonero dovrà iniziare a fare risultati per dare una svolta al progetto.