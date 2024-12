Ribaltone PSG, esonero Luis Enrique: riunione d’urgenza

Una situazione surreale quella che sta vivendo in questo momento il Paris Saint Germain con il suo allenatore Luis Enrique che rischia il posto in panchina.

Perché quello che è accaduto è più grave di come sembra e adesso la situazione potrebbe sfuggire di mano. Il PSG si trova al primo posto in campionato ma in Champions League sta deludendo tantissimo dopo l’addio di Mbappe. Il club francese sembrava aver definito il doppio affare per Osimhen e Kvaratskhelia e alla fine non è riuscito a prendere nessuno dei due in estate.

Ha voluto andare avanti in questo modo il club parigino che proprio in Europa non sta avendo riscontri positivi nelle prestazioni e nei risultati. Perché ad oggi il PSG rischia la qualificazione che è sempre più lontana per entrare tra le prime della classifica di Champions e poter accedere poi alle fasi finali.

Una situazione che non piace soprattutto ai giocatori che non sembrano essere entrati in piena sintonia con il proprio allenatore. Adesso proprio sul futuro di Luis Enrique sono uscite fuori delle notizie preoccupanti che mettono in agitazione tutto l’ambiente parigino che ha già deciso di intervenire per il bene del PSG.

PSG, esonero Luis Enrique: la situazione

Per molti Luis Enrique meriterebbe l’esonero dal PSG per la situazione disastrosa in cui si trova in Champions League al momento la squadra francese che può seriamente essere fatta fuori dalle fasi finali. Ora però ci sono altre notizie che confermano come non se la stiano passando bene all’interno del club.

Arrivano conferme molto importanti in merito a quanto accaduto nelle ultime ore. Perché c’è un aria veramente testa in casa Paris Saint-Germain e l’allenatore ha deciso di intervenire in prima persona visto che la situazione lo riguarda.

Oggi Luis Enrique ha convocato una riunione d’urgenza con tutta la squadra per affrontare quella che sarebbe una situazione davvero clamorosa. Perché come rivelato dal giornale Sport, ci sarebbe stato un ammutinamento dei giocatori del PSG contro Luis Enrique e per questo la sua posizione ora è in bilico.

Secondo RMC Sport, diversi giocatori di un peso importante come Dembélé, Kimpembe e Kolo Muani sarebbero a disagio con il loro allenatore Luis Enrique. Un malcontento interno che continua a crescere da mesi e ora si dovrà risolvere tutto in qualche modo. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.