Milan, Tomori sacrificato: già bloccato il nuovo difensore

Colpo di scena per la scelta strategica del Milan che è pronto a cambiare volto in alcuni reparti e in difesa ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro di Tomori.

Non si è andato a creare un rapporto di fiducia tra Fonseca e Tomori al Milan e per questo motivo che il tecnico portoghese ha deciso di fare fuori il centrale dai suoi piani. A quanto pare il difensore è considerato ora una riserva a tutti gli effetti con Thiaw e Gabbia che sono la coppia centrale del momento.

Eppure, ad inizio stagione sembravano potessero essere proprio Tomori e Pavlovic la coppia del Milan, ma Fonseca dopo alcune giornate dove non ha avuto riscontri positivi da un punto di vista di sicurezza difensiva ha iniziato a sperimentare fino ad arrivare alla conclusione attuale.

Ma Tomori al Milan da riserva non può starci e per questo motivo che si valuta ora quella che può essere anche una cessione per il giocatore che è pronto a guardare avanti nella sua carriera lontano dal club rossonero. Sono diverse le squadre che iniziano seriamente ad interessarsi a lui e ora il club sta già valutando di andare a prendere un nuovo giocatore al suo posto nel Milan.

Calciomercato Milan, Tomori via per un nuovo colpo

Già nel mercato di gennaio ci saranno diversi movimenti da parte del Milan che è pronto a rinforzare la rosa di Fonseca per concludere al meglio la stagione. Sono diversi i giocatori ora che sono nel mirino del club rossonero che fa sul serio e può arrivare a vendere Tomori per accogliere un nuovo difensore centrale.

E’ un vero e proprio caso quello di Tomori al Milan con il giocatore inglese che è pronto ad essere messo da parte in maniera definitiva dal club. Dopo che Fonseca ha fatto capire a lui e la società che non c’è più posto per lui tra i titolari del club rossonero che ora il suo agente si è attivato, così come anche la società dopo aver riscontrato già l’interesse da alcuni club di Premier League.

Ma la cessione di Tomori dal Milan ci sarà soltanto se il club rossonero riuscirà a rimpiazzarlo con un altro giocatore al suo posto. Sono diversi i profili che sono entrati a far parte del mirino del club rossonero e tra questi ci sono Mosquera, difensore classe 2004 del Valencia e Diakite classe 2001 del Lille con cui si vantano ottimi rapporti e il giocatore ha già lavorato con Fonseca. Infine, c’è anche Diomande, classe 2003 ivoriano ma che per lo Sporting Lisbona vale oltre 35 milioni di euro.