Malore Bove: la verità sui problemi al cuore già noti – Gazzetta

Il malore occorso a Edoardo Bove ha fatto scattare l’allarme su problemi di salute pregressi che forse erano stati sottovalutati: ecco la verità.

Il centrocampista della Fiorentina ha vissuto giornate tremende da quando ha scosso tutto il mondo del calcio con il malore improvviso durante Fiorentina-Inter. Le sue condizioni sono sotto controllo all’Ospedale Careggi di Firenze e dopo una notte in terapia intensiva i medici hanno deciso di cambiare il reparto e portarlo in cardiologia, sinonimo di condizioni in evidente miglioramento.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato le condizioni di Bove ed è andata anche a trovare documenti e indizi sul suo passato: aveva già problemi al cuore.

Problemi al cuore pe Bove: soffriva di miocardite

Sulle condizioni e sul futuro di Edoardo Bove ci sono ancora poche certezze e ciò che conta ora è solo il suo stato di salute, tenuto sotto controllo dai medici che ora stanno valutando il da farsi per aiutare il classe 2002 a tornare subito in forma.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il problema che domenica lo ha portato all’arresto cardiaco viene dal passato. La Roma ha avuto sempre saputo del problema al miocardio di Bove adolescente e soprattutto della miocardite post Covid del 2020 comunicato anche dallo stesso giocatore durante le varie anamnesi delle idoneità, compresa quella svolta prima del trasferimento a Firenze.

Nel corso degli anni, però, la Roma ha svolto con cura tutte le visite di idoneità agonistica dei suoi tesserati e per Bove in particolare, su indicazione dello staff sanitario della Roma, sarebbe stata regolarmente svolta anche una risonanza magnetica.

Controlli a Roma e Firenze sempre al top per Bove

Conoscere a fondo i dettagli degli esami di Bove e le rispettive risposte è impossibile per la privacy del calciatore. Ma risulta che nel tempo il giovane centrocampista si sia sempre sottoposto a esami specifici e molto approfonditi.

Le cliniche nelle quali è stato analizzato lo stato di salute di Bove fanno sapere di “aver eseguito il protocollo nel pieno rispetto delle linee guida senza tralasciare nulla”.

L’ultimo esame a cui si era sottoposto Bove prima di trasferirsi alla Fiorentina era negativo: nessuna evidenza di problemi tale da non poter concedere l’idoneità.

Futuro Bove: incertezza sul ritorno in Serie A

Edoardo Bove potrebbe essere costretto a lasciare la Serie A. Se dovessero impiantargli un defibrillatore sottocutaneo per lui la carriera in Serie A sarebbe terminata. Per il regolamento che vige attualmente in Italia, infatti, i calciatori no possono scendere in campo se dotati di sistemi salvavita come quello che dovrebbe portare Bove.

Bove ripercorrerebbe le stesse fasi di Christian Eriksen, ex calciatore dell’Inter oggi in forza al Manchester United. E proprio in Premier League potrebbe essere il futuro di Edoardo Bove.