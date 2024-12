“L’arbitro mi ha augurato il cancro”: il provvedimento ufficiale della FIGC

Ha del clamoroso quanto accaduto in Italia, con l’arbitro, nella squalifica e contro-squalifica che riguarda il provvedimento della FIGC.

Attraverso un comunicato ufficiale infatti, apparso sul sito della FIGC, c’è stata una rettifica. Stessa rettifica sulla squalifica di quattro giornate per il calciatore che aveva manifestato quanto successo in campo, analizzato poi in un successivo momento e che ha visto l’arbitro coinvolto in parole scioccanti, stando a quanto riportato nella nota di quest’oggi.

È la Federazione italiana che ha spiegato, in un comunicato che poi si è letto anche da parte del club in questione, cosa è successo in campo. Annullata la squalifica di quattro giornate al calciatore che, per una discussione in campo con l’arbitro, era stato espulso. Molto scosso dalle parole dell’arbitro, era emerso ciò che lo stesso arbitro avrebbe riferito al giocatore stesso, “augurandogli il cancro”, nella frase venuta fuori.

Provvedimenti dopo la lite calciatore-arbitro: sanzione dalla FIGC

Offese pesantissime ai danni del calciatore all’arbitro, non viceversa. È questo quanto ha scioccato il calciatore italiano che, in campo, è arrivato a chiedere il cambio al proprio allenatore per le parole usate dall’arbitro.

Le offese, gravemente insultanti, con augurio di cancro. Non proprio una bella vicenda quella che riguarda l’arbitro, con la FIGC che attraverso quanto emerso dal Collegio di Garanzia, ha tolto le quattro giornate di squalifica al calciatore.

Stesso calciatore, del campionato italiano di Serie D, che sarà regolarmente in campo. Da capire quali saranno i provvedimenti precisi per l’arbitro, attraverso inchiesta, nella vicenda che è stata raccontata con un comunicato ufficiale da parte della Pro Sesto.

FIGC, frase shock dell’arbitro: la vicenda

La vicenda riguarda l’arbitro che, in Serie D, avrebbe offeso pesantemente il giocatore Alessandro Sala. È stata sospesa la squalifica delle quattro giornate, precedentemente inflitta al calciatore che era stato espulso. E dunque, stesso Sala, sarà regolarmente in campo con la Pro Sesto in Serie D, nella sfida che si giocherà a Crema per il club coinvolto. Il club lombardo ha pubblicato il comunicato ufficiale a seguito di ciò che è accaduto. Il centrocampista classe 2001 era stato espulso dall’arbitro e aveva dichiarato di essere stato pesantemente insultato. L’arbitro in questione, si legge nel comunicato, avrebbe augurato il cancro al giocatore stesso. Sala, giocatore coinvolto nella frase shock dell’arbitro era talmente scioccato dalla vicenda che, aveva chiesto il cambio al proprio allenatore e, proprio mentre parlava di quanto successo, è stato espulso dalla panchina.

Aperta inchiesta contro l’arbitro: i provvedimenti

Per quanto era stato messo a referto dall’arbitro, erano state indotte quattro giornate di squalifica a Sala, di cui una già scontata. Ma Sala tornerà in campo, con la vicenda che non finisce qui: verrà aperta un’inchiesta su quanto accaduto, con il direttore di gara pronto a difendersi perché altrimenti rischia di vedere stroncata la sua carriera da arbitro.