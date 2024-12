Kings League: svelate le squadre, c’è anche un big

Svelati i roster delle 12 squadre che parteciperanno alla prima campionato di Kings League, la campetizione di calcio a 7 inventata da Gerard Pique. Tra i protagonisti anche calciatori in attività e non solo.

La Kings Leauge entra nel vivo. Dopo la presentazione avvenuta in Italia, con la presenza di Ibra, Del Piero, Chiellini e Buffon, adesso le 12 squadre protagoniste hanno avuto la possibilità di comporre la propria rosa attraverso il Draft, che si è svolto al teatro Regio di Torino.

Dopo i provini del 9 e 10 novembre, che si sono tenuti a Milano, tanti giovani candidati hanno tentato di entrare a far parte della Kings League.

I profili dei calciatori sono stati valutati da volti noti del calcio italiano come Rita Guarino, ex ct della Nazionale femminile, e gli ex Juventus e Milan Marco Storari e Nicola Legrottaglie.

Dei quasi 300, che si sono presentati a Milano, alla fine sono stati scelti 120 che sono stati contesi dalle società che hanno come presidenti volti noti del mondo social.

La scelta di un ex Inter che ha deciso di accettare la proposta di una squadra di Kings League

Un format che ha già conquistato i giovani tifosi. Spettacolo, sport ed intrattentimento che terrà incollati migliaia di giovani che quest’oggi hanno scoperto le squadre di Kings League Italia.

12 squadre, presiedute da streamer ed influencer, si contenderanno il primo titolo italiano, sotto la presidenza di Zlatan Ibrahimović e la direzione sportiva di Claudio Marchisio.

Quest’oggi sono state svelate le squadre con i nomi dei giocatori che prenderanno parte alla Kings League.

Kings League, anche Nainggolan parteciperà alla competizione

La sorpresa riguarda l’ex Roma ed Inter Nainggolan che farà parte della squadra FC Caesar, come wild card. L’ex centrocampista è stato ingaggiato da Damiano Er Faina ed En3rix, insieme ad un altro ex come Emiliano Vivano.

Intanto, anche il difensore della Juventus Danilo ha lanciato una provocazione riguardo la sua partecipazione alla Kings League. L’ex difensore del Manchester City, che rappresenterà il Brasile, è stato ingaggiato da Piqué anche per il lancio dell’edizione brasiliana della competizione.

“Mi piacerebbe giocare contro Radja Nainggolan in una partita di Kings League”.

12 squadre di Kings League, la Gallery completa

Completati i roster delle dodici squadre della Kings League. Ecco l’elenco dei presidenti che saranno protagonisti delle loro squadre: