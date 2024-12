Inter, sarà ceduto a gennaio: l’attaccante dice addio

L’Inter si prepara a fare movimenti di mercato importanti perché già nella sessione di gennaio potrebbe arrivare un colpo di scena con la cessione dell’attaccante.

Ci sono serie e concrete novità che arrivano e riguardano quello che può accadere per l’Inter con una cessione importante in attacco. Il club nerazzurro sta attraversando una stagione ricca di impegni e il mister Simone Inzaghi si prova a focalizzare su tutti i giocatori che ha a disposizione per tirare fuori il meglio da loro e permettere allo zoccolo duro della squadra di poter rifiatare.

Adesso però arriva la notizia che riguarda quella che può essere una cessione dell’Inter in attacco con un club che vuole provare a giocare d’anticipo e andare a puntare su uno dei giocatori considerati tra le riserve che sta trovando poco spazio.

C’è una squadra che ha bisogno di un nuovo attaccante e tra i vari nomi spunta fuori proprio quello di uno che gioca in questo momento con la maglia dell’Inter. Le prossime settimane saranno decisive perché la società ha messo nel mirino il giocatore che è considerati tra i preferiti della dirigenza che vorrebbe prenderlo subito.

Calciomercato Inter, cessione in attacco a gennaio

A quanto pare sono previsti già dei movimenti per il calciomercato di gennaio con diverse squadre che si stanno attivando per migliorarsi a stagione in corso e poter giocare al meglio in tutte le competizioni. Anche l’Inter valuta alcune operazioni, ma soprattutto in uscita.

Adesso si parla di quella che è la notizia venuta fuori nelle ultime ore direttamente da La Colina de Nervion, portale specializzato sui movimenti di mercato del Siviglia, che parla del forte interesse degli andalusi per la punta dell’Inter. Pare che il Siviglia voglia acquistare Marko Arnautovic a gennaio ed è considerato lui l’obiettivo numero uno al momento.

Per l’Inter la cessione di Arnautovic può essere un ottimo affare dal punto di vista soprattutto economico. Perché il giocatore ha un ingaggio davvero importante e dalla sua cessone potrebbero alleggerirsi le casse della società che può seriamente prendere in considerazione la possibilità di andarlo a vendere.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano quello che può accadere ora da un momento all’altro per il futuro di Arnautovic finito nel mirino del Siviglia che punta forte su di lui. Già in queste prossime settimane può arrivare un’altra occasione per vederlo andare via con il campionato spagnolo che lo attende.