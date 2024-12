Esonero deciso dopo la sconfitta, il sostituto è in arrivo

Arrivano importanti notizie che riguardano quello che sarà un altro esonero di uno degli allenatori che ha deluso di più in questo momento in campionato e ci sono diversi nomi per sostituirlo.

Quello di Max Allegri è un profilo che torna tanto di moda da diversi mesi, dopo che la Juventus ha deciso di separarsi da lui e ha esonerato l’allenatore per puntare con un nuovo progetto su Thiago Motta. Adesso però ci sono delle novità che riguardano proprio quella che può essere la grande occasione per l’allenatore livornese di rimettersi in corsa.

Sono diverse le squadre che non stanno passando un buon periodo e per questo motivo che le società sono costrette anche a dover prendere decisioni molto forti come possono essere quelle legate all’esonero dell’allenatore per annunciarne uno nuovo. Tra i candidati c’è anche Allegri.

Adesso arrivano delle importanti novità proprio riguardo quella che è la scelta della società che vuole dare un’aria diversa al progetto dopo che quello nuovo non è per nulla iniziato come si pensava. Adesso ci sono degli aggiornamenti proprio sull’esonero dell’allenatore che è a serio rischio.

Allenatore esonerato, il sostituto è già stato scelto

Tra gli allenatori svincolati c’è Allegri che può rimettersi in gioco, perché ci sono dei cambi da parte di alcune società pronti a cambiare il proprio futuro.

Ha perso ancora il West Ham di Lopetegui che rischia l’esonero. Perché l’allenatore in questo momento con la squadra londinese è ad un passo dalla zona retrocessione in Premier League e il club non ci sta, pronto un immediato intervento.

Lopetegui è stato ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan in estate, quando poi una contestazione forte dei tifosi rossoneri ha bloccato la scelta della società che ha virato su Fonseca che dopo alcuni alti e bassi ora sembra aver trovato la quadra giusta per la sua squadra.

Intanto, ora Lopetegui è vicino all’esonero dal West Ham, che in estate ha voluto puntare su di lui ma che non sta riscontrando affatto ciò che sperava di ottenere in questa prima parte di stagione. Il tempo sembra davvero scaduto per lui e le prossime ore saranno già decisive.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports DE, con l’esonero di Lopetegui il West Ham al suo posto pensa a Kasper Hjulmand e Roger Schmidt. Ma nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Allegri.