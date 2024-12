Caos Mourinho, accuse choc dalla Turchia: “Qui mi uccidono”

José Mourinho farà sempre parlare di sé, del suo carisma, delle sue vittorie e delle sue sconfitte e soprattutto del suo modo di fare polemica.

Il carattere dello Special One è ormai ben noto a tutti gli appassionati del mondo del calcio che lo amano o lo odiano – sportivamente – proprio per il suo modo di essere. Estremamente esuberante, il tecnico portoghese fa sempre parlare di sé per dichiarazioni, azioni e modi di fare più o meno compatibili e più o meno accettabili da parte dei tifosi e della stampa.

In estate ha deciso sorprendentemente di accettare l’offerta del Fenerbahçe per scrivere un’altra pagina importante del suo libro di storia e per accrescere ancora di più l’importanza della sua carriera.

Accuse pesanti di Mourinho: caos in Turchia

L’ambiente turco è perfetto per José Mourinho perché c’è tantissima passione ma basta un attimo per accendere la fiamma della polemica, proprio come piace allo Special One che anche nelle sue esperienze italiane è stato un fuoco sempre vivo.

La scelta di Mourinho di accettare il Fenerbahçe è stata criticata aspramente da tutti gli amanti del calcio che non si aspettavano questo cambio repentino di direzione.

Secondo le ultime notizie, ora in Turchia si è scatenato il caos intorno alla figura di José Mourinho che con una delle sue uscite ha lanciato accuse pesantissime.

Mourinho contro tutti: “Qui vogliono uccidermi”

Il Fenerbahçe di José Mourinho è in lotta per la vittoria del campionato turco. I gialloblù sono a -3 dal Galatasaray ma stanno tenendo un ritmo eccezionale e possono sperare in positivo sia per il campionato che per la coppa. Nonostante i risultati positivi, però, per Mourinho sono arrivare comunque molte critiche e nell’ultima conferenza stampa non ha resistito e ha voluto rispondere a tutti.

“I media turchi mi uccidono anche quando vinco, dovreste darmi un po’ di merito”. Ha approfittato di aver inanellato la quinta vittoria consecutia, lo Special One per togliersi i sassolini dalla scarpa e lanciare al mittente le accuse per il gioco non eccessivamente divertente.

“Non provate a farmi quello che hanno fatto a Van Bronckhorst. Non conosco nessun allenatore che può fare miracoli“, ha concluso Mourinho prendendo d’esempio il lavoro del suo collega al Besiktas, esonerato nonostante un inizio di campionato promettente.

Mourinho lascia il Fenerbahçe a fine stagione?

José Mourinho vuole provare a vincere anche il campionato turco, in modo da diventare uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, anche cambiando paesi in cui ha allenato. Il suo contratto con il Fenerbahçe ha validità biennale ed è anche molto ricco, visto che guadagna 10 milioni netti a stagione.

L’addio di Mourinho al Fenerbahçe non è preventivabile in questo momento: vuole restare e vincere per farsi amare alla follia anche in Turchia.