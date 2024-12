Zidane ha accettato la chiamata, sarà subito a disposizione

Zinedine Zidane pronto a tornare subito a disposizione per il suo ex club, arriva la chiamata decisiva per permettere di essere ancora una volta decisivo.

Incredibile momento da parte di un club che ha convinto Zidane ad accettare la chiamata per aiutare anche quello che è uno dei giocatori che è inspiegabilmente in difficoltà in un momento che inizia ad essere decisivo della stagione. Ci sono degli aggiornamenti che riguardano la scelta che è stata fatta col tecnico francese.

Un vero colpo di scena quello che riguarda Zidane che ora potrebbe tornare ad essere ancora una volta decisivo per il suo ex club. Perché è arrivata la chiamata inaspettata e la motivazione soprattutto non era presa in considerazione da nessuno ad inizio stagione.

Real Madrid, chiesto aiuto a Zidane

Dopo una lunga carriera da calciatore dove è stato decisivo con le maglie di Bordeaux, Juventus e Real Madrid, poi ha iniziata la carriera da allenatore da subito buttandosi nel mondo proprio del grande Real e sotto l’ala di Carlo Ancelotti. E’ stato proprio suo erede e in due occasioni differenti è stato decisivo per vincere anche 3 Champions League da allenatore del Real Madrid.

Adesso però è da anni fermo e in molti hanno provato a convincere Zidane a tornare ad allenare ma il suo sogno resta quello di poter allenare la Nazionale della Francia e diventare il nuovo commissario tecnico per tanti anni. Intanto, arriva una notizia molto importante che riavvicina ancora una volta l’allenatore al Real Madrid.

Il club spagnolo sta attraversando un periodo di alti e bassi ed è stato anche messo in discussione il lavoro di Carlo Ancelotti. Chi non sta facendo come si credeva al Real Madrid è l’attaccante Kylian Mbappe che ad oggi non ha ancora inciso secondo le aspettative.

Per questo motivo, come rivelato dal noto quotidiano spagnolo Sport, arriva proprio la chiamata del Real Madrid che chiede aiuto a Zidane per il caso Mbappe. Il club spagnolo è molto legato al tecnico francese che è stato chiamato e gli è stato chiesto di dare qualche consiglio all’attaccante francese.

Zidane ha affrontato ogni momento negativo e positivo con l’ambiente del Real Madrid da giocatore e allenatore, per questo conosce bene la situazione e conosce molto bene anche lo stesso Mbappe che con il suo aiuto potrebbe uscire definitivamente da questo momento di difficoltà nell’ambientamento e di pressione.