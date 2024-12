Salta un’altra panchina in Serie A, il sostituto è già stato bloccato

Nuovi aggiornamenti sull’esonero del tecnico che è finito nel mirino della piazza a seguito dei recenti risultati negativi. La scelta della società è già stata fatta con un altro allenatore pronto a subentrare.

C’è malcontento per i risultati dell’allenatore, arrivato con ben altre aspettative. Purtroppo, fino a questo momento, la squadra non ha reso secondo le previsioni del club che per questa ragione è pronta ad intervenire e cambiare guida tecnica.

Arrivano conferme riguardo la scelta della società, che ha messo in disciussione il proprio mister. L’esonero può arrivare molto presto con il club pronto a dare una svolta alla stagione della squadra, che è in crisi di risultati.

Esonero in Serie A: ecco cosa sta succedendo

E’ la redazione di tmw a lanciare l’indiscrezione che riguarda il futuro dell’allenatore, che è stato messo in discussione dalla proprietà.

Sono giorni decisivi per quanto riguarda il destino del tecnico, che è sulla graticola dopo i recenti risultati negativi che hanno condannato la squadra che non vince da parecchio tempo.

Non ci sono più scuse, ecco perché il club è pronto ad intervenire con l’esonero che può essere fondamentale per dare una svolta alla stagione. Serve, infatti, una scossa per provare a salvare la squadra con lo spogliatoio che potrebbe presto accogliere un altro allenatore.

Infatti, è ai titoli di coda l’esperienza sulla panchina del Venezia di Eusebio Di Francesco che può essere sostituto in caso di sconfitta contro il Como. La partita in programma il prossimo 8 dicembre sarà decisiva per l’ex Roma e Frosinone che rischia un altro esonero.

Ecco la scelta della società riguardo la sostituzione con il club che ha avuto dei contatti con alcuni allenatori.

Nuovo allenatore Venezia: anche Cannavaro tra i candidati

Appena otto punti per la squadra arancionverde che è all’ultimo posto in classifica. Ci sono, però, ancora margini per tentare la risalita ma serve una scossa da parte dell’allenatore che in questo momento è finito in discussione.

L’ultima spiaggia, per Eusebio Di Francesco, è la sfida contro il Como che è decisiva per il futuro del tencnico. In caso di ribaltone, la proprietà è pronta a cambiare e nominare come nuovo allenatore del Venezia Cannavaro, che è uno dei candidati insieme a Pirlo e Iachini.