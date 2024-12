Mane lascia l’Arabia, sta firmando in Serie A

Un clamoroso ritorno in Europa quello di Sadio Mane che è pronto a lasciare l’Arabia Saudita e firmare con un club italiano in Serie A a 32 anni.

Una grandissima occasione quella che si può cogliere ora che riguarda uno degli esterni d’attacco più forti degli ultimi anni. Dopo aver scritto la storia con il Liverpool Sadio Mane ha deciso di lasciare l’Europa e di andare a firmare un ricco contratto in Arabia Saudita dove in questo momento gioca con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Dopo un paio di anni però la sua avventura sembra già giunta al termine e per questo si parla di un possibile ritorno immediato anche in Europa per Mane, che l’ultima stagione ha chiuso con 19 gol e 11 assist. In questa, invece, le cose vanno diversamente gioca meno e non incide e per questo il club è disposto a lasciarlo andare.

Sembra ormai essere arrivato ai titoli di cosa Mane in Arabia Saudita con un addio che può arrivare già con il nuovo anno nel 2025 nonostante lui sia sotto contratto con l’Al Nassr fino al 2026. Adesso ci sono voci che confermano di un possibile interesse da parte di un club di Serie A disposto a prenderlo.

Calciomercato: Mane in Serie A nel 2025

Arrivano aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con un club di Serie A che può comprare Mane approfittando della grande occasione che si andrebbe a creare proprio in questi mesi, visto che l’Arabia Saudita è disposto a lasciarlo andare senza nessuna pretesa.

Sono diverse le società che possono permettersi di andare a chiudere un grande colpo di questo livello e uno come Mane potrebbe ancora fare per diversi anni la differenza in Italia e in Europa. Per questo motivo ora un club pensa di comprarlo.

Sadio Mane ha dimostrato di essere un giocatore in forma ancora e per questo che il suo nome è stato accostato nelle ultime ore ad uno dei migliori club italiani che ha fiutato l’affare e può pensare di anticipare la concorrenza.

Secondo quanto ha riportato il quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbe anche l’Inter che pensa di prendere Mané e portarlo in Italia. Al momento bisognerà soltanto aspettare, ma di sicuro il giocatore senegalese è un profilo che piace e l’Inter sta seguendo la situazione per farsi trovare pronta.