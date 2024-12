Malore sugli spalti, l’arbitro sale in Tribuna e gli salva la vita

Una storia incredibile quella che è stata raccontata nelle ultime ore in Italia in merito ad un altro episodio di malore come accaduto a Bove e anche in questo caso finito con lacrime di gioia.

Un momento davvero difficile quello che ha vissuto il mondo del calcio italiano e non solo nell’ultimo weekend. Perché la domenica del 1 dicembre è stata segnata da quello che è accaduto a Firenze, quando durante la partita di campionato di Serie A Fiorentina-Inter Bove ha accusato un malore e si è accasciato al suolo privo di sensi.

Fortunatamente però dopo momenti di grande panico sono iniziate col passare delle ore ad arrivare notizie confortanti per quanto riguarda il giovane talento italiano. Adesso c’è ancora grande ansia per capire se il calciatore riuscirà a riprendersi al meglio e se avrà la possibilità di tornare a giocare a calcio. Ma non soltanto il malore di Bove ha colpito l’Italia, perché un episodio simile purtroppo è accaduto durante un’altra partita di calcio.

Sempre di domenica 1 dicembre c’è stato un altro malore durante una partita di calcio in Italia che ha fermato tutti per diversi minuti e terrorizzato chiunque fosse presente lì in quel momento. Perché sono arrivate proprio in queste ore delle nuove notizie in merito a quanto fosse accaduto durante la partita.

Malore sugli spalti, lo salva l’arbitro

Un’altra storia che per fortuna può essere raccontata e con un finale positivo. Perché come accaduto a Bove, anche in un’altra partita di calcio in Italia c’è stata una persona colpita da un malore. Questa volta però si trattava di un tifoso che era sugli spalti a seguire il match.

Un clamoroso colpo di scena quello quando per un attimo tutti sugli spalti hanno richiamato l’attenzione di arbitro e calciatori in campo per la tragedia che si stava per verificare. E’ accaduto domenica scorsa quando durante una partita di dilettanti allo stadio di Pietragalla, per il Campionato di Promozione della Basilicata, c’è stato un soccorso dell’arbitro per un tifoso colpito da malore.

Sugli spalti un signore di 48 anni si accascia al suolo ed è sembrato subito grave. Immediato l’intervento di uno dei medici in panchina e di due volontari di Protezione Civile e Croce Rossa che erano presenti per la partita. Quando duranti momenti di grande paura l’arbitro Saverio Candela di 23 anni ha salvato la vita alla persona colpita da un malore.

Il giovane ha lasciato il terreno di gioco per correre in tribuna ed esercita manovre di soccorso al tifoso colpito da malore perché aveva appreso anni prima le manove di primo soccorso. Con l’aiuto di un defibrillatore e degli altri sanitari alla fine riescono a rianimarlo fino all’arrivo del 118. Oggi il tifoso sta bene ed è considerato fuori pericolo.