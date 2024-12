Spalletti lascia la Nazionale, ha già svelato il suo futuro

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti non si nasconde e con un annuncio svela di fatto quello che sarà il suo futuro lontano dall’attuale Nazionale, tanti i club che sono sulle sue tracce.

Arrivano delle nuove e importanti notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per quanto riguarda la panchina della Nazionale. Dopo l’addio di Roberto Mancini la Federazione italiana ha scelto Luciano Spalletti che dopo un Europeo deludente in Germania ora sembra aver avviato un nuovo e importante progetto che sta già raccogliendo i suoi frutti.

Ma non sembra che durerà tantissimo l’avventura di Spalletti da ct dell’Italia. Perché sono davvero tanti i club nel nostro campionato italiano e anche all’estero che seguono attentamente la situazione del commissario tecnico che è in scadenza nel 2026 dopo i prossimi Mondiali e può diventare una grande occasione.

Alcune società stanno seriamente valutando già per il futuro quella che può essere la decisione di affondare il club su Luciano Spalletti e riportarlo ad allenare nel quotidiano un club dopo aver fatto di recente la storia nella città di Napoli riportando uno Scudetto dominato.

Calciomercato: Spalletti dice addio alla Nazionale

Al momento tutto fa pensare che in caso di qualificazione ai prossimi Mondiali (dopo due anni di assenza dell’Italia) l’obiettivo per lo stesso Spalletti è quello di restare in panchina fino a quell’evento e provare a fare qualcosa di davvero magico. Poi però le parti sembrano destinate già a dividersi perché non sembrano esserci i presupposti al momento per continuare tanti altri anni.

Spalletti con orgoglio ha accettato la panchina dell’Italia ma potrebbe sentire presto la mancanza di lavorare nel quotidiano sul campo come faceva con i club. Per questo motivo anche l’interesse di grandi società che pensano a lui per il futuro può portare chiaramente a fare delle valutazioni.

Un indizio nelle ultime ore è arrivato proprio dallo stesso Spalletti che in un’intervista ha esaltato il giovane Camarda e alla domanda sul vederlo nella Nazionale maggiore ha detto “Sarà fortunato chi verrà dopo di me”. Un chiaro messaggio che lui non resterà a lungo da ct dell’Italia.

Tante le società che stanno seguendo con attenzione da anni Spalletti e occhio al 2026 che sembra essere l’anno giusto per puntare su di lui. Tra i grandi club di cui è certo l’interesse ci sono Juventus, Milan, Manchester City e United, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid.