Serie A, giocatore non idoneo: scatta l’allarme del medico

Scatta l’immediato allarme in Serie A dopo il caso di Bove colpito da un malore durante la partita di campionato Fiorentina-Inter, ora c’è grosso spavento in giro per quanto accaduto.

C’è tensione ora in merito a questa situazione che si sta respirando perché si vuole evitare al massimo ogni tipo di pericolo possibile e ci sono novità in merito a questa situazione che può essere considerata davvero difficile. Perché Ci sono altri club di Serie A che ora fanno scattare l’allarme.

Spuntano altri e importantissimi retroscena in merito a quello che è un argomento piuttosto serio che sta colpendo il campionato italiano. Perché un altro giocatore di Serie A non sarebbe stato considerato idoneo da uno dei migliori medici del campionato che lavora per un top club italiano.

Serie A, giocatore non idoneo: è allarme

Si cercherà di capire che tipo di risposte arriveranno dai medici e dal club dopo una dichiarazione davvero pesante che è arrivata da parte di uno dei medici di Serie A su un giocatore non ritenuto idoneo. Al momento la situazione resta di forte rischio e ansia per quello che è stato dichiarato.

A parlarne in queste ore è stato lo storico medico della Lazio Ivo Pulcini, che ha svelato un retroscena clamoroso in merito a quello che sarebbe la situazione di uno degli attuali calciatori di Serie A che nel 2019 lui stesso giudicò non idoneo per approdare nel campionato italiano e vestire la magli della Lazio.

Si tratta di Strahinja Pavlovic, difensore che oggi veste la maglia del Milan. Il centrale è arrivato propri nei mesi scorsi nell’ultima sessione estiva di calciomercato ed è stato ad un passo dal firmare con la Lazio dopo che il colpo l’aveva chiuso quello che era il ds Tare, ma fu proprio il medico a fermare tutto.

Perché è proprio il medico Pulcini che racconta quanto accaduto qualche anno fa, quando era il 2019 e lui stesso non ritenne idoneo Pavlovic che oggi gioca in Serie A con la maglia del Milan.

Il giocatore fu di fatto preso da Tare e venne visitato tre volte in cliniche diverse dopo che il ds della Lazio di quel tempo voleva chiudere per lui ad ogni costo. Alla fine però Pulcini si oppose per l’acquisto di Pavlovic alla Lazio e fu considerato non idoneo per giocare in Serie A. Adesso si aspetta di capirne di più sull’argomento.