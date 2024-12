Koulibaly torna in Italia, l’agente sta trattando col nuovo club

L’era di Kalidou Koulibaly in Arabia Saudita è ormai terminata e il difensore senegalese è pronto a rimettersi in gioco anche in uno dei migliori campionati come quello italiano.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate notizie importantissime che riguardano il futuro del forte ed esperto difensore centrale di Nazionalità senegalese. Perché da diversi anni Koulibaly è in Arabia Saudita e ha anche vinto diversi trofei, ora però la sua avventura nel campionato saudita è terminata e guarda avanti altrove.

Arriva la conferma proprio in merito a quello che sarà l’addio di Koulibaly dall’Arabia Saudita nel mercato di gennaio e l’occasione per i club di Serie A di puntare forte su di lui. Tutto è nato da una scelta che è arrivata dopo la rottura tra il giocatore e il suo club attuale dell’Al-Hilal.

Ormai non c’è più possibilità di andare avanti per il resto della stagione e per questo motivo che arriverà il suo addio già da subito. Perché Koulibaly è stato escluso dall’Al-Hilal dalla lista Champions asiatica e per questo motivo che ora le parti sono in rottura totale, ci si muove già per la prossima sessione di mercato di gennaio che è vicina.

Calciomercato: Koulibaly lascia l’Al-Hilal per la Serie A

Arrivano quindi aggiornamenti in merito a quella che sarà la decisione anche dello stesso Koulibaly che dovrà dire addio all’Al-Hilal nel mercato di gennaio che è pronto a svenderlo e con il giocatore che è pronto a trovarsi una nuova sistemazione.

Si è creata ora una grande possibilità che riguarda l’occasione che può portare Koulibaly in Serie A di nuovo. Perché su tutti c’è la Juventus che da tempo segue il giocatore e approfittando di dover investire in quel ruolo visti i tanti infortuni, che a gennaio proverà a chiudere questa trattativa, anche se non è facile.

Nelle ultime ore ha parlato proprio Koulibaly su un suo possibile ritorno in Serie A e alla Juventus. Il giocatore ha chiaramente detto che non pensa che questo può accadere per il suo passato al Napoli e per aver già dato tanto al campionato italiano, ma non ha chiuso in maniera definitiva la porta.

Occhio quindi alla possibilità che il giocatore possa essere convinto in maniera seria dalla Juventus che vuole provare il colpo Koulibaly. Le prossime settimane saranno quelle decisive che ci avvicinano all’apertura della finestra di mercato di gennaio.