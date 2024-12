Infortunati Inter, si allunga la lista: c’è un’altra assenza

C’è un’altra assenza nell’Inter, che quest’oggi è tornata ad allenarsi. Agli ordini di Simone Inzaghi, infatti, mancava un altro giocatore. Ecco cosa è successo.

C’è il Parma sul cammino dell’Inter, con la sfida che è in programma venerdì. Intanto, arrivano delle novità dall’infermeria dei nerazzurri che conta diversi calciatori. Ecco il punto della situazione svelato dalla redazione di Sky Sport, in merito ai calciatori che saranno a disposizione del tecnico per la sfida del Tardini.

La squadra si è ritrovata alla Pinetina questa pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. La paura e lo spavento per ciò che è accaduto al Franchi, in occasione della sfida contro la Fiorentina, è solo un lontano ricordo. Adesso tutto è alle spalle dopo la bella notizia su Bove.

Inzaghi è già proiettato alle prossime sfide con il Parma che sarà la prossima avversaria dell’Inter. La gara del Tardini arriva prima della gara di Champions League contro il Leverkusen, ecco a che punto è il recupero di alcuni infortunati.

Inter: altra assenza, ecco cosa è successo

Giornata di ripresa per l’Inter che ha iniziato la preparazione per la sfida di Serie A contro il Parma.

Ancora differenziato per Benjamin Pavard mentre Carlos Augusto ed Acerbi hanno svolto un parziale lavoro sul campo.

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, per la sfida del Tardini è probabile il recupero dell’ex Monza che può essere a disposizione del tecnico per la gara di Serie A o quella di Champions. Toccherà poi ad Inzaghi decidere in che modo sfruttarlo, da vice Bastoni oppure largo sulla fascia per far rifiatare Dimarco. Resta invece il dubbio legato all’esterno ex Lazio mentre per quanto riguarda Pavard c’è bisogno ancora di un po’ di tempo, con il ritorno che avverrà probabilimente l’anno prossimo.

Inoltre, c’è da segnalare l’assenza per motivi familiari di Arnautovic che quest’oggi non si è allenato.

Inter: tegola Di Gennaro, tornerà a marzo. In porta promosso uno della Primavera

Oltre alle assenze di Acerbi e Pavard, resta il dubbio su Arnautovic che oggi non si è allenato. Mentre, ne avrà per tantissimo tempo il terzo portiere dei nerazzurri.

Raffaele Di Gennaro, infatti, dopo l’operazione alla mano svolta nella giornata di oggi, tornerà a disposizione di Inzaghi tra febbraio e marzo. La società non prenderà un altro portiere ed ha deciso di promuovere Alessandro Calligaris della Primavera, che da questo momento ricoprirà il ruolo di terzo portiere insieme a Sommer e Martinez.