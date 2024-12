Hanno convinto Allegri, arriva subito dopo l’esonero

Tutto pronto per il grande ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. L’allenatore ex Juventus ha una nuova richiesta che lo porterebbe subito in uno dei migliori campionati del mondo.

C’è una società che non se la sta passando proprio benissimo e per questo motivo che ora può arrivare la grande occasione con Allegri che sembra essere l’indiziato numero uno per la panchina di un club che ha intenzione di programmare un futuro completamente diverso da quello che sta accadendo.

Ci sono diverse società che hanno pensato proprio ad Allegri in questi mesi ma ora per una di queste sembra essere arrivata l’occasione giusta di puntare sull’ex Juve. Si sta vedendo di continuo Max in questi mesi in tribuna assistere a tante partite di calcio, ma ora la situazione va verso una nuova possibilità di ritorno.

Perché arrivano aggiornamenti che riguardano proprio quello che può essere il futuro di Max Allegri pronto a firmare con una nuova squadra. L’allenatore dopo l’esonero dalla Juventus ha intenzione di riscattarsi e vuole subito dimostrare di essere ancora tra i migliori in circolazione. Per questo motivo che ora si fa interessante l’importante occasione che sta arrivando.

Calciomercato: Allegri firma con una nuova squadra

In Serie A e non solo, sono tante le società che si sono interessate proprio ad Allegri per provare a creare un nuovo progetto con lui in panchina per guardare avanti con obiettivi diversi. Ora c’è un club che può pensare di puntare subito su di lui e stravolgere il mercato di gennaio.

Con l’arrivo di Allegri una squadra è pronta a fare anche grosse spese di calciomercato a gennaio e ci sono diverse notizie che arrivano e riguardano proprio la scelta del tecnico che si rimetterebbe subito in gioco.

Pronta la grande occasione quindi per Allegri dimostrare di essere ancora all’altezza perché c’è una squadra che vuole puntare su di lui da subito. Si tratta del West Ham in Premier League al 14esimo posto con 15 punti e una zona retrocessione sempre più vicina.

Secondo le ultime notizie di mercato Lopetegui rischia l’esonero e il West Ham ha deciso di puntare su Allegri come primo nome per la panchina. Il tecnico livornese accetterebbe subito questa importante sfida nel campionato inglese che ad oggi è considerato sempre il migliore e il più difficile per tutti, allenatori e giocatori.