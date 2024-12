Gli sceicchi sbarcano in Serie A: accordo imminente

Nonostante non avesse alcuna intenzione di vendere, il presidente potrebbe cedere alle avance saudite, volte ad acquistare il club.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché gli acquirenti sarebbero diversi, ed il processo di vendita di una proprietà non è semplice e “veloce” quanto quello di un giocatore, motivo per il quale ci sarebbe ancora da aspettare. L’impressione, però, è che si sia sulla buona strada per la fumata bianca, con il presidente che nei prossimi giorni incontrerà alcuni emissari sauditi per capire di più non solo sul loro interesse, ma anche per mettere delle basi solide per quello che sarà poi l’accordo definitivo.

Gli sceicchi comprano il club e sbarcano in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario, e sportivo a questo punto, dello storico club di Serie A. Dopo anni sotto la guida dello stesso presidente, le cose potrebbero presto ed a sorpresa prendere una piega inaspettata, considerato l’interesse di diversi acquirenti.

Su tutti, quelli più convinti e decisi ad affondare il colpo, sembrerebbero essere gli sceicchi, che a quanto pare avrebbero anche già iniziato a studiare il dossier della società per anticipare la concorrenza e preparare l’offerta che convincerà immediatamente la proprietà a cedere il club. Ovviamente il tutto non si concretizzerà nell’arco di qualche settimana, anche perché come al solito i passaggi di conseguenza, come in questo caso, prevedono un iter lungo ma soprattutto minuzioso, ma l’impressione è che la fumata bianca possa davvero essere una mera questione di tempo.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il Torino società sarebbe finito nel mirino del fondo PIF, ovvero il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, già proprietà di un altro grande e storico club come il Newcastle. C’è da dire, però, che per i sauditi la priorità sarebbe un’altra, non il Toro, che potrebbe dunque ritrovarsi coinvolto in una maxi operazione tra il fondo PIF ed Urbano Cairo.

Il fondo PIF investe nello sport italiano: calcio e non solo

Il fondo PIF potrebbe presto prendere le redini del Torino. Nonostante in corsa per l’acquisizione del club granata ci sia anche la RedBull, non di certo l’ultima azienda arrivata, il Public Investment Fund saudita godrebbe di un leggero vantaggio per via della maxi operazione che starebbe studiando insieme ad Urbano Cairo.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, oltre al club granata, nei discorsi tra i sauditi ed il presidente del Toro ci sarebbe finito anche, ma soprattutto, il Giro d’Italia. È questo il reale di PIF, anche se il Torino non gli dispiacerebbe poi di tanto.