Serie A, pesante infortunio in attacco: stagione finita

Terribile notizia per il club che ha riscontrato un grave infortunio nel proprio attaccante e ora anche il Fantacalcio subisce un brutto colpo per quanto accaduto.

Si è subito avvertito che si poteva trattare di un pesante infortunio in Serie A e la conferma è arrivata proprio in queste ore, quando, purtroppo, la società è stata costretta con un comunicato stampa ad annunciare l’esito degli esami e quella che è la situazione ora preoccupante in attacco dopo l’infortunio del giocatore.

La speranza era quella di poterlo recuperare nel giro di massimo un paio di mesi, ma dai primi segnali non c’erano buoni indizi e ora è arrivata anche la conferma che decreta quanto è accaduto al giocatore. Grossa sfortuna per il club e per lo stesso giocatore che ora è costretto ad osservare a distanza quanto accadrà per i suoi compagni di squadra dopo il terribile infortunio per l’attaccante.

Infortunio in Serie A, tempi di recupero lunghi

Momento ora difficile da dover affrontare a livello psicologico per il giocatore infortunato perché il calvario è davvero lungo. Proprio adesso che le cose stavano iniziando ad andare meglio che è arrivata la brutta notizia.

E’ accaduto tutto nell’ultimo turno di Serie A quando l’attaccante è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco in anticipo dopo il brutto infortunio. Si è percepito subito dal grosso spavento dopo le urla che la situazione era più seria del previsto e ora è arrivata la triste conferma con il comunicato della società.

E’ stato direttamente lo staff medico del Parma Calcio che ha comunicato quanto emerso dagli esami strumentali effettuati in queste ultime ore per capirne di più sulle condizioni di Charpentier. Il giocatore si è infortunato e ora starà fuori davvero a lungo.

Tutto confermato dal club di Serie A, il Parma perde Charpentier per infortunio per una rottura del tendine d’Achille destro. Un infortunio davvero grave come accaduto nei mesi scorsi a Domenico Berardi e ora c’è apprensione per la situazione anche mentale del giocatore.

Proprio ora che stava iniziando a giocare di più e aveva messo a referto anche 1 gol e 2 assist, che arriva la brutta notizia per Charpentier infortunato e i tempi di recupero sono lunghissimi. Secondo un’analisi, infatti, il giocatore rischia di stare fuori fino a 6 mesi per rientrare in piena condizione e questo potrebbe quindi voler dire che la sua stagione è di fatto conclusa, o quasi.