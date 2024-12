Salah torna a giocare in Italia, lo stanno prendendo da svincolato

Clamoroso colpo di scena per quello che sta accadendo alla carriera di Momo Salah pronto a fare anche un ritorno nel campionato italiano dopo tanti anni al Liverpool.

Pare che l’ex esterno della Roma si sia messo in testa di voler andare via dall’Inghilterra da campione. Perché dopo aver vinto qualsiasi tipo di trofeo con i Reds sotto la gestione Klopp, che ora si sta confermando in un’altra stagione incredibile a livello personale e non solo.

Il Liverpool sta dominando il campionato inglese di Premier League e va sempre di più verso una vittoria netta del titolo, trascinato sicuramente da quello che è l’uomo simbolo della squadra, Momo Salah. Primo posto in campionato e anche in Champions League per il club inglese che è allenato da Slot e al suo primo anno sta stupendo tutti.

Ma il protagonista come appena detto è ancora una volta Salah che sta trascinando la squadra come solo lui sa fare e sono già 13 i gol e 11 gli assista in stagione quando non siamo arrivati nemmeno alla metà. A 32 anni si è messo in testa di voler dominare ancora e per questo ora c’è grande interesse a livello di calciomercato attorno al suo nome.

Calciomercato: Salah torna in Italia a giocare

Salah dopo una lunga carriera al Liverpool potrebbe tornare di nuovo in Italia dove ha giocato con la maglia della Roma in passato. Perché il calciatore egiziano è in scadenza di contratto proprio al termine di questa stagione e ora ci sono grandi colpi di scena attorno al suo nome.

Un momento davvero incredibile quello che può vivere Salah tornando in Italia con una squadra su tutte che vuole provare il grande colpo. Più volte in passato è stato accostato all’Inter, ma ora potrebbe vestire un’altra maglia di una big italiana.

Ad ingaggiare Salah può essere la Juventus che sogna il grande colpo di un giocatore capace di poter fare ancora e tanto la differenza in tutta Europa. Ora l’ostacolo sono tutte le altre grandi squadre interessate a lui vista l’occasione.

Perché andando in scadenza già da gennaio Salah può firmare con la Juventus o altri club interessati a prenderlo un pre contratto che lo porterebbe in estate 2025 come colpo a zero nella sua nuova squadra. Secondo calciomercato.com c’è la possibilità che in Italia si crei proprio l’occasione per riportarlo in Serie A.