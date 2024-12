Recupero Fiorentina-Inter, spunta la data: decide la Lega

Quando si recupera Fiorentina-Inter? Ci sono delle novità con la proposta che divide entrambe le tifoserie. La decisione sarà presa dalla Lega, ecco tutti i dettagli sulla data.

Le notizie che arrivano su Bove sono confortevoli ed è questa la cosa più importante che interessa Fiorentina ed Inter che avranno modo e tempo per programmare il recupero del match che ieri non è andato in scena a causa del brutto episodio che ha colpito il centrocampista dei viola, che adesso si è ripreso.

Intanto, arrivano i primi aggiornamenti riguardo l’eventuale recupero della partita Fiorentina-Inter: ecco la proposta.

Rinvio Fiorentina-Inter: le parole di Marotta e l’ipotesi del recupero entro il 2024

Così il presidente dell’Inter che è intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio. Il numero uno dei nerazzurri ha affrontato l’argomento riguardo il recupero di Fiorentina-Inter.

“Fortunatamente l’episodio non è stato così drammatico ma di sicuro sono stati degli attimi concitati di grande tensione e patema d’animo. Tutti noi eravamo preoccupati per la situazione anche se per fortuna sono arrivati delle notizie confortevoli. Davanti a questa situazione il mondo del calcio ha mostrato la propria unione e davanti ad un episodio del genere le due squadre hanno scelto di non giocare, una decisione del tutto comprensibile. Oggi le notizie che arrivano su Bove sono positive e questa è la cosa più importante”.

Intanto, arrivano delle voci riguardo la possibilità di recuperare Fiorentina-Inter già questa settimana. Arriva la proposta da parte del politico che fa un appello ai vertici della Lega.

Fiorentina-Inter quando si recupera? La proposta di La Russa

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha parlato a Radio Rai Gr Parlamento in merito al possibile recupero della sfida di campionato Fiorentina-Inter.

“Ho una proposta riguardo il recupero di Fiorentina-Inter. Credo, comunque, che non possa essere accettata ma per me è giusto giocare mercoledì e rinviare la sfida di Coppa Italia dei viola contro l’Empoli. Forse sarà una proposta da interista però credo sia giusto così anche per non falsare la dinamica del campionato, anche perché non so quando potrà essere recuperata”.

“Per me si può giocare mercoledì anche perché adesso Bove non è in pericolo di vita. Penso sia difficile trovare un’altra data per il recupero, per la Coppa Italia è più facile trovare una soluzione. Questa brutta vicenda ci deve insegnare qualcosa, gli interventi dovrebbero essere codificati meglio anche nell’imprevisto”.

Ovviamente quella del presidente del Senato La Russa, di far recuperare questa settimana Fiorentina-Inter, è solo un’idea che difficilmente si concretizzerà. La decisione finale sarà presa dalla Lega che in questo momento non si è ancora esposta.