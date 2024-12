Condizioni Bove: ha fatto una richiesta appena sveglio

Momenti davvero drammatici in Italia e a Firenze soprattutto nelle ultime ore dalla giornata di domenica pomeriggio, quando ad un certo punto Edoardo Bove ha accusato un malore.

Davvero difficile da poter raccontare quello che tutti hanno provato quando al minuto 17 di Fiorentina-Inter ad un certo punto Edoardo Bove si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Il giovane calciatore di soli 22 anni ha accusato un malore improvviso che l’ha subito messo in una situazione di grande pericolo.

Pronto l’intervento dei soccorsi a bordo campo che in maniera tempestiva sono riusciti a dare il primo soccorso al giocatore che è tornato a respirare in maniera autonoma dopo pochissimi, per poi riprendere conoscenza in ospedale dopo un po’ di tempo. Adesso però ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Bove e quello che avrebbe richiesto.

Come giusto che sia la partita Fiorentina-Inter è stata rinviata a data che ancora non è stata decisa dopo il malore di Bove, ma non le altre gare perché per fortuna sono iniziati ad arrivare segnali positivi sulle condizioni del giocatore con il passare delle ore. Adesso però si è parlato di quello che poteva essere un rinvio di altre partite della Fiorentina con i compagni di squadra scossi per quanto accaduto al giocatore viola.

Fiorentina, condizioni Bove: ha fatto una richiesta

Arrivano aggiornamenti su quanto accaduto e anche quello che avrebbe richiesto il giocatore che proprio in queste ore si è risvegliato dalla sedazione farmacologica che i medici avevano deciso nei suoi confronti per fare tutti i dovuti accertamenti possibili e tornare a dare notizie certe sulle condizioni di Bove.

Proprio in queste ore Bove si è ripreso ed è tornato a parlare anche con tutti quelli che sono andati a trovarlo tra amici, compagni di squadra, allenatore, staff e dirigenti.

Nel frattempo, in queste ore la Lega stava valutando il rinvio di Fiorentina-Empoli, gara di Coppa Italia in programma mercoledì 4 dicembre, ma a quanto pare è stato proprio Bove a fare una richiesta.

Perché è stato il giovane centrocampista dei viola a voler dire la sua in tutta questa situazione. Bove ha chiesto alla Fiorentina di giocare la partita di Coppa Italia e non rinviare nulla perché ora si sente bene e vorrebbe vedere i suoi compagni di squadra nuovamente reagire e riprendersi dalla choc. A parlarne è stato il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari.