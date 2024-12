Torino, esonero Vanoli: già scelto il sostituto

Arrivano le ultimissime di calciomercato su quello che può essere l’esonero di mister Paolo Vanoli dal Torino che ora ha accumulato l’ennesima sconfitta.

Una situazione davvero difficile che c’è in questo momento perché il Torino nelle ultime 9 partite di campionato ha ottenuto 7 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria e la situazione si fa davvero complicata per Paolo Vanoli che rischia l’esonero davvero ora.

Una situazione che forse la società non può più permettersi di sopportare e per questo motivo che si valutano delle nuove scelte che possono arrivare da un momento all’altro da parte del club. Il Torino già nelle scorse settimane ha sondato la disponibilità da parte di alcuni allenatori pronti a dire sì in caso di esonero di Vanoli.

Adesso si aspetta la decisione ufficiale da parte del club dopo un altro risultato non facile come quello che costa la sconfitta contro il Napoli di Conte. Possibile esonero per Vanoli e si aspetta la scelta della società che può andare ad annunciare un nuovo allenatore.

Torino, esonero Vanoli: la decisione

Arrivano maggiori conferme su quella che è una posizione in forte bilico ora in panchina per Paolo Vanoli che rischia l’esonero dal Torino e la società dovrà prendere una decisione proprio nelle prossime ore per comunicare quella che può essere la scelta nei confronti del proprio allenatore.

Da diverse settimane si parla delle tante sconfitte già in campionato da parte del Torino e con la posizione di Vanoli che è a forte rischio perché ora si parla di un esonero per l’allenatore dei granata che può lasciare spazio ad un nuovo nome visto che ora la squadra è sempre più vicino alla zona retrocessione.

Sono diversi i giocatori che rischiano il posto in Italia in questo momento e tra questi c’è anche Vanoli che può essere esonerato dal Torino. Adesso arrivano delle conferme che riguardano quello che può accadere perché il club non sarebbe più intenzionato ad aspettare risultati che continuano a non arrivare al momento.

La società sta seriamente valutando l’esonero di Vanoli e ci sono diversi profili che possono tornare in Italia. Nelle scorse settimane si è parlato di Mazzarri e ora anche uno come Tudor svincolato può essere un profilo molto interessante al momento che può essere considerato una vera occasione. Le prossime ore saranno subito decisive per vedere come andrà a finire.