Serie A, violenti scontri fuori lo stadio: coinvolte famiglie e bambini

Terribili le immagini che si sono registrate all’esterno dello stadio, perché prima della partita di campionato di Serie A che è arrivata la conferma delle brutte immagini riguardo gli scontri violenti.

Un altro brutto momento per il mondo del calcio in Italia perché è arrivata la conferma con delle immagini difficili da dover raccontare visto che in presenza c’erano anche tifosi che comprendevano famiglie e bambini. Una situazione molto difficile da dover far rientrare da parte delle forze dell’ordine quando hanno dovuto intervenire durante gli scontri prima della partita di Serie A.

Situazione non proprio facile quindi quella che si è vissuta quando ci sono stati dei momenti davvero difficili per diversi tifosi che erano giunti allo stadio soltanto per vivere un momento magico e di relax seguendo la squadra del proprio cuore. Quando ad un certo punto sono iniziati gli scontri che hanno anche ferito alcune delle persone presenti.

Serie A, scontri tifosi prima della partita

Un brutto momento quello che si è vissuto poco prima della partita di campionato, perché delle violente immagini sono state documentate in merito a quanto accaduto. Si respirava già un’aria di grande tensione, poi con l’arrivo dei tifosi ospiti ci sono stati gli scontri.

C’era già da subito una strana situazione quando si è vista una massiccia presenza di quelle che sono le forze dell’ordine attorno lo stadio di Torino che attendevano la tifoseria del Napoli in arrivo. Per questa prossima partita di campionato Torino – Napoli erano attesi e confermati almeno 5mila tifosi azzurri per tutto lo stadio, ma ben 1500 ultras del Napoli presenti nel settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino.

Polizia in assetto anti-sommossa per provare a contenere gli ultas del Napoli quando sono anche esplose due bombe carta all’arrivo dei primi gruppi ultras del Napoli e da lì è scoppiato il caos. Perché per molti di queste persone individuate e fermate non tutte erano in possesso di un biglietto pdf per seguire la partita Torino-Napoli.

Questo ha generato quindi l’intervento della Polizia e della Guardia di Finanza in tenuta anti-sommossa che ha fermato alcuni di questi individui. Grande paura anche perché erano presenti famiglie con bambini fuori lo stadio al momento degli scontri e del grande caos che si è generato. Un momento difficile da vivere e raccontare poco prima di una gara di campionato.