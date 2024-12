Rivoluzione in società: ufficiale il nuovo amministratore delegato

Il complicato e delicato inizio di stagione della squadra avrebbe portato la proprietà a mettere essa stessa mano alla situazione.

Lo stato maggiore del club si è infatti reso conto che la responsabilità non è solo dell’area tecnica ma anche di quella dirigenziale, che con superficialità quest’estate ha costruito una squadra che alla fine non si è (ancora) dimostrata essere all’altezza della situazione. Per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione, salvando così il salvabile, la proprietà ha deciso di sostituire l’amministratore delegato, presentando nelle scorse ore colui il quale sarà effettivamente alla guida del club da qui ai prossimi anni. Da capire se questa scelta sarà alla fine quella giusta, ma a quanto pare si starebbe parlando di un uomo fidato della proprietà, uno di quelli che difficilmente sbaglia.

UFFICIALE il nuovo amministratore delegato

Nelle scorse ore la proprietà ha deciso di prendere in mano le redini della situazione dopo un inizio di stagione decisamente complicato per la squadra, che naviga in zone di classifica che hanno decisamente poco a che vedere con la storia ed il blasone della formazione.

Dopo aver cambiato allenatore, lo stato maggiore del club si è reso conto che tutte le responsabilità non potevano essere assoggettate solo all’area tecnica, visto e considerato che quando si fallisce in questo modo così plateale le colpe andrebbero divise tra chi scende in campo, chi lavora con i giocatori e chi ha messo a disposizione dell’allenatore una rosa, alla fine, incompleta. A fronte di questo la proprietà ha deciso di compiere una vera e propria rivoluzione, arrivando a cambiare anche l’organigramma societario, a partire dall’amministratore delegato.

Stando dunque a quanto riportato dallo stesso club nel comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio sui propri canali social, e non, al RedBull Salisburgo è iniziata l’era di Rouven Schroder, neo a.d. dello storico club austriaco di proprietà della nota azienda di bevande energetiche.

I dettagli dell’accordo con il nuovo a.d.

Il RedBull Salisburgo nel pomeriggio ha ufficializzato l’ingaggio di Rouven Schroder, che assumerà il delicato incarico di amministratore delegato del club dopo il fallimento di Harald Lürzer.

Già da anni nell’ambiente RedBull, considerata la sua esperienza da direttore sportivo del Lipsia, il dirigente tedesco ha firmato un contratto con il club austriaco fino al 30 giugno 2028. L’obiettivo è indubbiamente quello di riportare il club di Salisburgo a dominare in patria e fare bene in Europa, palcoscenico che spesso ha permesso ai talenti del vivaio locale di mettersi in mostra attirando l’attenzione delle migliori squadre del Vecchio Continente. Ad oggi la situazione in casa RedBull Salisburgo è piuttosto delicata, considerato il 7 posto in classifica in campionato, ma l’esperienza di Schroder potrebbe sin da subito fare la differenza. Staremo a vedere.