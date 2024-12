Pirlo torna in Serie A, l’hanno scelto dopo l’esonero

Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina e a farsi vedere nuovamente in Serie A. Il giovane tecnico è pronto a cogliere a volo una nuova occasione.

Una situazione davvero difficile questa che può portare all’ennesimo cambiamento in Italia, perché un’altra panchina può cambiare con pronto un nuovo esonero di uno degli allenatori nel campionato italiano. Perché la società è pronta ad intervenire da un momento all’altro e c’è voglia di dare una scossa a tutta questa situazione.

Diverse panchine restano a forte rischio in questo momento e per questo motivo ora si valuta l’esonero dell’allenatore che può essere sostituito con Andrea Pirlo che pare possa essere la scelta giusta per la panchina. Perché si valuta seriamente il suo nome.

Arrivano maggiori conferme adesso in merito a quello che può accadere con l’esonero in Serie A che può riportare Pirlo in panchina di nuovo in Italia. Dopo un piccolo periodo fuori di scena ora è pronto a tornare, perché il giovane tecnico vuole rimettersi in gioco e cerca anche riscatto.

Calciomercato: Pirlo torna in Serie A dopo l’esonero

Ha allenato la Juventus, poi un anno in Turchia e alla fine la Sampdoria per circa 1 anno e mezzo. Per questo ora si parla di quello che può essere il futuro di Andrea Pirlo pronto a tonare nuovamente in Serie A.

Dopo essere stato esonerato dalla Sampdoria dopo poco l’inizio di stagione ora si torna a parlare di lui dopo una serie di risultati non positivi di Sottil che è di nuovo a rischio dopo il 3-3 casalingo contro il Catanzaro. Adesso si fa di nuovo il nome di Pirlo per la Sampdoria visto che è ancora sotto contratto con i blucerchiati, ma il suo nome torna di moda anche in Serie A.

Perché adesso sono anche altre le panchine a rischio in Italia, con Hellas Verona, Como, Monza e Venezia tra quelle che rischiano di più. Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che è il futuro di Andrea Pirlo pronto a tornare in panchina in Serie A. Come riferisce Sportitalia, infatti, c’è una possibilità concreta di vedere l’ex Juve di nuovo in Serie A.

Il nome di Andrea Pirlo entra in orbita anche del Venezia con il possibile esonero di Di Francesco. La Sampdoria può richiamare di nuovo in panchina Pirlo, ma il giovane tecnico vuole aspettare la decisione del Venezia.