Milan, regalo per Fonseca: stanno comprando un centrocampista

Il Milan riceve buone risposte da mister Fonseca e ora è pronto ad appoggiarlo sempre di più a pieno con un nuovo acquisto che può arrivare già a gennaio.

Al momento la società vuole continuare a dare conferme e positività a questo nuovo progetto avviato con Fonseca in panchina che ha avuto alcuni alti e bassi in questo inizio di stagione, ma ora ci sono tanti risultati e conferme che arrivano con l’allenatore portoghese che sta andando avanti con le proprie idee, ma allo stesso punto anche di dare possibilità di cambiamenti per il bene del Milan.

Adesso ci sono delle nuove notizie di calciomercato che possono portare dei volti nuovi al Milan già nella prossima sessione di gennaio. Il club è pronto a dare una svolta con un nuovo rinforzo per il tecnico perché Fonseca ha bisogno di altre figure in quelle zone di campo.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano le scelte per la prossima sessione di mercato di gennaio che il club vuole fare per provare a migliorare la rosa. Perché ora può arrivare un regalo importante per Fonseca che è pronto a migliorare la rosa.

Calciomercato Milan, nuovo acquisto a centrocampo

Arrivano ottime conferme in merito a quelle che sono le scelte fatte da Fonseca che sta iniziando ad avere riscontri importanti per il suo Milan. Ora però occhio a quella che può essere una pedina importante che può arrivare proprio in rossonero in vista di gennaio.

Il Milan ormai si sta confermando con un centrocampo solido e di qualità formato da Fofana e Reijnders. Ma i due giocatori non possono giocare sempre e per questo motivo che tra le tante partite di stagione visto che i rossoneri sono impegnati in tutte e tre le competizioni, che c’è la volontà di rinforzarsi.

Quando tornerà Bennacer dall’infortunio non potrà essere lui il giocatore scelto per il centrocampo e per questo è arrivato un segnale molto importante alla società. Il club ha recepito tale messaggio e ora è pronto ad intervenire con un nuovo colpo.

Il Milan punta ad un nuovo acquisto nel mercato di gennaio a centrocampo, un giocatore capace di poter far rifiatare e aiutare i due pilastri di Fonseca che oggi sono Fofana e Reijnders. Le prossime settimane saranno decisive, già diversi i nomi nel mirino del club.