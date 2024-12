Juventus, via libera per Danilo: già bloccato il sostituto

La Juventus lavora per quelli che possono essere i nuovi acquisti del mercato di gennaio e ci saranno sicuramente anche delle cessioni.

Tra i giocatori in partenza potrebbe esserci proprio Danilo, difensore brasiliano che da leader e capitano bianconero ora è messo completamente ai margini nel nuovo progetto della Juventus di Thiago Motta. Per questo motivo si pensa quello che può accadere con un addio da parte del difensore che può seriamente diventare la prima scelta del Napoli che sta valutando un nuovo acquisto in quel reparto.

Considerando che è in scadenza 2025 può essere una grande occasione nonostante l’età avanzata che non è quasi mai un fattore positivo per le trattative della società di De Laurentiis, ma questa volta potrebbe davvero arrivare grazie a Conte un colpo del genere.

E’ proprio l’allenatore che potrebbe dare la spinta giusta per andare a chiedere alla Juventus un giocatore come Danilo che avrebbe già dato anche il via libera per approdare al Napoli e diventare un nuovo faro per la rosa di Conte. Allo stesso tempo però il club bianconero dovrà trovare un sostituto per la sua partenza e sembra già essere stato trovato.

Calciomercato Juventus, nuovo colpo in difesa

Arrivano conferme che riguardano proprio quello che può accadere con le scelte della Juventus perché il club bianconero ha già promesso all’allenatore Thiago Motta che prenderà nuovi rinforzi in diverse zone di campo, tra cui anche proprio in difesa.

Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal è inevitabile che sicuramente un difensore arriverà, ma forse anche due visto che ora si parla di quello che può accadere con Danilo che può lasciare la Juventus. Infatti, proprio l’espero di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela che Danilo può passare al Napoli e quindi arrivare un nuovo difensore al suo posto.

Ma come riportato da Sky Sport saranno due i difensori che arriveranno perché la prima scelta è quella che porta al nome di Antonio Silva per sostituire la partenza di Danilo, ma arriverà anche un altro visti i gravi infortuni che ci sono in rosa.

Diversi i nomi che circolano come anche quello di Skriniar che può seriamente approdare alla Juve in prestito. Le prossime settimane saranno decisive perché il mercato di gennaio si avvicina e sarà decisivo per il resto della stagione.