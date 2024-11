Terrore in campo: non respira e crolla a terra, le immagini

Brutte le immagini che per un attimo hanno indugiato nell’inquadrare il calciatore, considerando la situazione che stava vivendo in campo.

Le immagini si sono viste in diretta a Dazn, nel corso della partita che si è giocata nel corso di questo pomeriggio.

Per il calciatore ci è voluto l’immediato intervento dello staff medico quando, dopo la botta subita al costato, si è presto chiamata la “macchinetta” per assistere il calciatore coinvolto nell’infortunio. Un momento di vero terrore per il calciatore in campo che, crollato a terra, ha avuto bisogno dell’assistenza medica.

Crolla a terra e non respira: attimi di terrore in campo

È successo nella sfida di questo sabato pomeriggio, nell’anticipo ad orario di pranzo, col calciatore che è crollato a terra.

Dopo un duro colpo al costato, nel classico intervento a “sandwich” tra due calciatori, con il giocatore che è crollato a terra senza respiro, per l’impatto.

Addirittura, il calciatore stesso, tossiva e veniva tenuto fermo quando, sulla barella e soccorso dai medici del Barcellona, ha lasciato il terreno di gioco. Da capire, attraverso gli esami in ospedale come sta il calciatore e quanto starà fuori per il duro infortunio al costato. Molto presto, la stessa società catalana rilascerà un comunicato ufficiale sul giocatore coinvolto nell’infortunio.

Terrore in campo: cos’è successo al giocatore che ha perso il respiro

Ha perso il respiro, il terzino del Barcellona, Alejandro Balde. È successo nel corso della partita che ha poi perso il Barcellona, contro il Las Palmas, chiaramente a causa anche dell’assenza del giocatore che alla metà del primo tempo ha dovuto urgentemente lasciare il terreno di gioco per l’infortunio durissimo che ha subìto, nello scontro di gioco contro Viti Rozasa e Sandro Ramires. In mezzo ai due, si stava contendendo il pallone Alejandro Balde quando, in impatto con i due, si è trovato “schiacciato”, fino a crollare a terra. In un momento di forte apprensione si è toccato la gola, lasciando capire a tutti che aveva problemi a respirare. Allarmato, il direttore di garo, ha subito chiamato i medici a soccorrerlo.

Come sta il giocatore? Aveva perso il respiro, verrà tenuto sotto controllo

Verrà tenuto sotto controllo il calciatore del Barcellona, Alejandro Balde, dopo il momento di forte paura vissuto in campo. L’aiuto dei sanitari non ha permesso nell’immediatezza, al calciatore, di riprendersi. A poco a poco ha comunque recuperato il ritmo respiratorio, ma è chiaramente da tenere tutto sotto controllo e per questo, attraverso gli esami strumentali, si capirà cosa è successo clinicamente e come sta il calciatore, in vista dei tempi di recupero sull’infortunio.