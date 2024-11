Serie A, colpo a sorpresa dal Chelsea: il 10 dei Blues firma a gennaio

Il colpo a sorpresa, per la Serie A, potrebbe arrivare dal Chelsea, col numero 10 pronto a sbarcare in Italia.

È quanto viene svelato dall’estero, con l’occasione di calciomercato a sorpresa che arriva per la Serie A visto che in Inghilterra pare si sia spento.

L’occasione è in prestito, che permetterebbe così al club italiano di non versare nelle casse dei Blues una cifra intorno ai 30-40 milioni come chiesto dal club inglese stesso. Dal Chelsea, la possibilità di prenderlo in Italia per un prestito secco di sei mesi oppure a titolo temporaneo più cifre da fissare per il riscatto.

Calciomercato: colpo dal Chelsea in Serie A, può arrivare a gennaio

Il colpo in arrivo dal Chelsea in Serie A può arrivare a gennaio e permetterebbe sia al calciatore di ritrovarsi, sia al club di prendere quello che è un colpo di mercato importante per il club che se lo porterà a casa.

Uno di quei calciatori che fino a pochissimo tempo fa era considerato tra i più importanti del panorama calcistico mondiale, si è trovato in un momento molto complesso e non solo per quanto vissuto da parte del Chelsea stesso, che sembra in netta ripresa con Maresca in panchina.

In Serie A, l’occasione di calciomercato porta a Mykhaylo Mudryk, numero 10 del Chelsea che fino a non molto tempo fa sembrava impossibile da ipotizzare anche per Juventus e le altre che in Serie A e ai tempi, non sono riuscite a battere la forte concorrenza proprio dei Blues che lo presero dallo Shakthar Donetsk.

Serie A, dal Chelsea il rinforzo per il sogno Scudetto: la notizia

La notizia arriva dall’estero dove dalla Spagna svelano che su Mykhaylo Mudryk ci sono diverse squadre in Spagna, pronte a rilanciarsi. Ma la favorita è in Italia, nel nome della Fiorentina. Prendendo un calciatore di questo livello, per il sogno tra le candidate allo Scudetto di restare tra le prime della classe, con piazzamento in Champions League, la Fiorentina può crederci davvero.