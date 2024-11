Serie A, altro grave infortunio: il centrocampista torna nel 2025

Arrivano delle nuove notizie in merito a quello che è accaduto con il centrocampista che ha subito un infortunio piuttosto grave e ora le condizioni sono da valutare.

In emergenza ci sono diversi club italiani che stanno affrontando una situazione non facile legata ai tanti infortuni che ci sono oggi nel calcio e anche la Serie A è colpita da questo aspetto viste le tante partite che si giocano a distanza ravvicinata e che non permettono ai giocatori di riposare. Adesso ci sono delle nuove notizie in merito a quello che può accadere.

Perché il recupero del calciatore è davvero complicato se consideriamo che in queste prossime settimane ci saranno tante partite da giocare e lui non sarà a a disposizione con il resto della squadra. Arrivano ora conferme su quella che sarà la durata dell’infortunio per il giocatore.

Adesso arrivano delle novità in merito a quello che può accadere perché ci sono delle conferme riguardo i tempi di recupero del calciatore infortunato. Il giocatore in questo momento potrà soltanto stare a riposo e aspettare i tempi per la giusta guarigione senza dover forzare il rientro, ma pare che tutto sarà rimandato al prossimo anno.

Infortunio in Serie A, i tempi di recupero

Sono due i giocatori che si sono infortunati nel club di Serie A ma ad aver avuto la peggio è il centrocampista che dovrà stare fuori per diverso tempo. Non arrivano buone notizie, infatti, su quelli che saranno i tempi di recupero.

Non ci sono buone notizie per quello che è uno dei migliori club del momento di Serie A. Perché il club ha avuto la conferma che in queste ore il giocatore si è infortunato e dovrà stare fermo per diverso tempo. Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano quello che può essere il suo recupero.

Dopo un grande avvio ora c’è una conferma negativa per la Lazio di Marco Baroni che continua a vedere aumentare il numero di giocatori fermi in infermeria. Ci sono ora delle novità che riguardano il numero di infortunati in vista di quelle che sono le prossime partite di Serie A ed Europa League.

Perché per i prossimi incontro, partendo già dal quello con il Parma al Tardini che l’allenatore della Lazio non avrà a disposizione né Boulaye Dia né Matias Vecino. L’attaccante è alle prese con un recupero per quello che è stato un problema alla caviglia. Il centrocampista, invece, ha subito una lesione muscolare e il suo rientro sembra posticipato al prossimo anno.