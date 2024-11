Ribaltone in Italia: esonero deciso, la scelta sul sostituto

C’è lo spettro dell’esonero per l’allenatore che rischia il posto in panchina: adesso la situazione sta per cambiare con la società che ha già pronta l’alternativa.

Ennesimo ribaltone sulla panchina di Serie A con il mister che si avvicina all’addio dopo le ultime deludenti prestazioni. Il rendimento offerto dalla squadra non è secondo le aspettative, ecco perché la presidenza sta valutando con estrema attenzione il futuro del tecnico che adesso è a rischio esonero.

In città già circolano i nomi riguardo i possibili sostituti, pronti a subentrare nel corso di questa stagione con l’obiettivo di risalire in classifica anche grazie ai prossimi investimenti che il club dovrà fare in sede di campagna trasferimenti.

Avvio di stagione particolare per la società che ha già mandato via un allenatore. Adesso c’è il rischio che anche il secondo tecnico venga esonerato.

Una scelta chiara e precisa da parte del club, che ha grandi ambizioni in vista del futuro. Il rendimento del mister non sta dando i propri frutti ed ecco perché in società si è iniziata a valutare la posizione del tecnico per un terzo cambio in panchina che potrebbe cambiare, ancora una volta, le carte in tavola.

Eppure, secondo gli addetti ai lavori, la rosa della squadra è di primissimo livello. Purtroppo una serie di vicissitudini stanno incidendo su questa stagione che non è iniziata secondo le aspettative.

Cambio in panchina per il club: ecco tutti i dettagli

A fare il punto della situazione è il Secolo XIX che ha fornito i nomi dei possibili nuovi allenatori pronti a subentrare sulla panchina della Sampdoria.

C’è un ex Genoa come candidato, che ha grande esperienza in Serie A ed è attualmente libero dopo l’esonero della passata stagione a Empoli.

Si tratta di un profilo interessante per la cadetteria. La dirigenza dovrà fare le sue valutazioni anche a seguito del risultato finale di Sampdoria-Catanzaro anche se la posizone di Sottil non è così certa.

Il tecnico ex Udinese può essere esonerato con la dirigenza pronta a nominare come prossimo allenatore della Sampdoria Aurelio Andreazzoli. L’allenatore è uno dei candidati insieme anche ad alti come Vivarini, Iachini e Bisoli.

Esonero Sottil Sampdoria: Andreazzoli uno dei possibili successori

Nonostante la fiducia da parte della società, la Sampdoria di Sottil non sta rendendo al massimo. Il tecnico, arrivato al posto di Pirlo, ha ottenuto 15 punti in 11 partite. Ecco perché servono i risultati altrimenti i dirigenti sono pronti ad un altro cambio in panchina, il terzo in questa stagione.