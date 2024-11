Juve, Douglas Luiz in una nuova squadra: scambio a gennaio

Arrivano conferme che riguardano il futuro di Douglas Luiz già pronto a lasciare la Juventus dopo pochissimi mesi perché ormai si è arrivati alla rottura.

Novità molto importanti che arrivano e che riguardano il centrocampista brasiliano e il suo futuro. Perché il giocatore ha dovuto affrontare un periodo davvero complicato in questi primi mesi in bianconero e ora sembra che si possa arrivare anche ad una separazione anticipata. Douglas Luiz è stato pagato circa 50 milioni di euro ed è stato fatto un grosso investimento su di lui, ma che ad oggi non ripaga la Juventus.

Non un momento facile quello che sta vivendo Douglas Luiz arrivato come uno dei grandi acquisti dell’estate e che sta avendo più di qualche problema nella Juventus di Thiago Motta. Adesso ci sono conferme in merito a quello che può accadere per il futuro del giocatore pronto ad una nuova avventura e cambiare il suo futuro.

Calciomercato Juve: Douglas Luiz va via a gennaio

Ci sono conferme ora in merito a quello che può essere un addio anticipato di Douglas Luiz dalla Juventus perché il centrocampista non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta per quello che può essere il progetto futuro e il club è disposto a farlo da parte lasciando che si trovi una nuova sistemazione.

Non è compromessa la carriera di Douglas Luiz, ma la sua avventura alla Juventus forse sì. Per questo motivo che il giocatore brasiliano, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già confidato a dei suoi amici di non essere soddisfatto della situazione attuale alla Juve e valuta l’addio immediato.

Douglas Luiz può quindi andare via a gennaio perché il suo agente Kia Joorabchian sta già valutando quella che può essere la sua prossima destinazione. Il centrocampista ex Aston Villa piace e non poco a diversi club in Spagna e Inghilterra e cerca una nuova sistemazione.

Così facendo però la Juventus può perderne due in un solo colpo. Perché andando via Douglas Luiz anche la sua compagna Alisha Lehmann che è arrivata con lui per giocare nella Juventus Women può andare via e trovarsi una nuova sistemazione con il suo compagno di squadra.

Il mese di gennaio sarà già decisivo per il futuro dei due giocatori, con Douglas Luiz e Alisha Lehmann pronti a lasciarsi alle spalle la Juventus.