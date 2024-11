Ancelotti di nuovo in Serie A: c’è già la data

Non sta vivendo un periodo sereno Carlo Ancelotti al Real Madrid e ora si parla anche di un suo possibile esonero, intanto in Italia si sogna il suo ritorno.

Più volte in questi anni si è parlato di quello che può essere il ritiro da allenatore di Carlo Ancelotti che ha sempre risposto che non ha nessuna intenzione al momento di mettere da parte il lavoro quotidiano del mondo del calcio, tanto da smentire anche un possibile approdo in Nazionale dopo essere stato contattato da diverse Federazioni che hanno pensato al suo nome per ripartire.

Ancelotti però ama il lavoro quotidiano fatto sul campo e per questo motivo che continuerà ad allenare squadre di club come sta continuando a fare da tantissimi anni vincendo sempre di più e consacrandosi come il miglior allenatore di sempre. Ora però al Real Madrid sta vivendo una situazione particolare che ancora non è chiaro come finirà.

Dopo anche l’arrivo del grandissimo Mbappe, non sembra girare come ci si aspettava il Real Madrid e per questo motivo che sta avendo grandissima difficoltà anche in Champions League in quella che è la nuova modalità a classifica unica che rischia di fare fuori già subito il club dalla competizione se non dovesse rialzarsi e per questo si è parlato anche di un esonero di Ancelotti possibile.

Calciomercato: Ancelotti di nuovo in Serie A

Toccherà ancora una volta a Carlo Ancelotti provare a rimettere a posto la situazione che ora rischia davvero di complicarsi sempre di più. Ma a prescindere di come andranno le cose il Real Madrid sta valutando il suo addio entro la fine di questa stagione.

E quindi, quale futuro ci sarà per Carlo Ancelotti? L’esperto e vincente tecnico può valutare anche un clamoroso ritorno in Serie A, dove si è legato in maniera forte già da quando era calciatore a Roma e Milan, per poi allenare solo il club rossonero e vincendo tantissimo e qualsiasi cosa da tecnico.

Dopo aver allenato anche Juve, Parma e più recentemente il Napoli, adesso per Ancelotti può arrivare nel 2025 una nuova e grande occasione. A fine stagione si può seriamente pensare di provare il grande colpo che porterebbe di nuovo il tecnico italiano nel nostro paese.

In pole ci sarebbero proprio Roma e Milan che non vivono una situazione facile e possono pensare di puntare su Ancelotti come nuovo allenatore se si dovesse separare dal Real Madrid.