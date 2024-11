Serie A, esonero a fine partita: chiamano De Rossi

Arrivano notizie di calciomercato molto importanti che riguardano il futuro di Daniele De Rossi che può essere ancora una volta in Serie A, il giovane tecnico è pronto a ripartire.

Solo qualche mese fa Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Roma dopo che erano nati dei problemi interni con il club giallorosso. Una scelta che ha praticamente condannato ad oggi la squadra romanista che non sta vivendo un buon momento in classifica.

Adesso però De Rossi ha deciso di mettersi alle spalle l’esperienza con la Roma ed è pronto a pensare alla propria carriera da allenatore che è appena iniziata. Il giovane tecnico ha voglia di dimostrare tutto il suo valore e continuare a crescere passo dopo passo.

Arrivano notizie nuove che riguardano quello che può accadere in Serie A con un club che pensa all’esonero dell’allenatore. Le prossime ore saranno davvero decisive perché si arriverà ad una decisione che può cambiare totalmente la strategia del club in vista dei prossimi mesi e del resto della stagione.

Esonero in Serie A, chiamano De Rossi

Tutto dipenderà da quello che accadrà con i risultati in campo, perché in Italia è sempre tutto legato proprio a quelli che sono i risultati che portano i club a delle scelte per quanto riguarda i cambiamenti durante la stagione. Adesso, dopo già diversi licenziamenti, è in arrivo un altro esonero in Serie A.

Sono diversi gli allenatori che rischiano al momento e che aspettano un possibile verdetto che può arrivare dopo un’altra sconfitta. Perché siamo quasi a metà campionato e ora i club iniziano a temere quello che è il mancato raggiungimento degli obiettivi. Una situazione che può portare a delle scelte definitive già dopo Cagliari-Verona dove Nicola e Zanetti si giocano il futuro.

Uno scontro diretto per la zona retrocessione e dove in questo momento si giocano davvero la panchina Nicola e Zanetti a rischio esonero in caso di sconfitta in Cagliari-Verona. Tanti gli allenatori svincolati che al momento aspettano l’occasione giusta per tornare ad allenare in Italia, tra questi c’è De Rossi.

De Rossi può essere la scelta giusta per Cagliari o Verona se dovessero licenziare Nicola o Zanetti. Il giovane tecnico ha molto gradimento da parte dei due presidenti, Giulini e Setti, che possono pensare di fare questa scommessa. Di mezzo però c’è un contratto con la Roma nel caso da dover risolvere.