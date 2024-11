Hellas Verona, esonero Zanetti: arriva un sostituto a sorpresa

Arrivano notizie molto importanti che riguardano quello che è il futuro di Paolo Zanetti ormai vicino all’esonero in Serie A per fare spazio ad un nuovo allenatore.

Un’altra batosta per l’Hellas Verona che trova ancora una sconfitta sul suo cammino e adesso si complicano le cose per il suo allenatore che rischia fortemente di essere fatto fuori dopo nemmeno metà campionato. Perché quello che è accaduto nelle ultime ore porta a pensare che la società possa intervenire anche subito.

Da diverse settimane ormai che si parla di quello che può essere l’esonero di Zanetti dal Verona con un andamento non del tutto facile per il club che rischia sempre di più di scivolare nella zona rossa della classifica di Serie A.

Il club vorrebbe evitare la retrocessione e salvarsi ma l’obiettivo continuando così può sfuggire di mano. Perché ora sono già 10 dopo 14 giornate le sconfitte registrare in campionato, con 4 vittorie e nessun pareggio e dopo 3 sconfitte di fila può arrivare adesso anche l’esonero di Zanetti dal Verona con la società che dovrà poi annunciare un suo sostituto.

Hellas Verona, esonero Zanetti: la scelta del sostituto

Una sconfitta difficile da digerire questa per l’Hellas Verona di Zanetti, ancor di più se è arrivata in quella che era una partita molto importante come se fosse uno scontro salvezza sul campo del Cagliari. Alla fine il club scaligero è uscito sconfitto dal campo per 1-0 e adesso è tempo di valutazioni serie in casa Verona.

In queste ore sta già riflettendo in maniera concreta la società su quello che può essere l’esonero di Zanetti per annunciare un nuovo allenatore. Decisiva sarà la scelta della società per capire come andare ad affrontare i prossimi impegni in arrivo che si fanno sempre più importanti.

Più passa il tempo e più in casa Verona si rischia di ritrovarsi in una situazione difficile da poter superare. Per questo motivo ora Zanetti rischia l’esonero dall’Hellas Verona e ci sono già le prime voci su quello che può essere il sostituto pronto a prendere il suo posto.

Nelle ultime ore si è parlato addirittura di quello che può essere un ritorno a Verona da parte di Igor Tudor se dovesse arrivar l’esonero di Zanetti. Al momento il tecnico è senza squadra dopo l’esperienza alla Lazio della scorsa stagione e aspetta una nuova chiamata, che può arrivare proprio dal suo precedente club.