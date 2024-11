Fiorentina-Inter, l’attaccante salta la partita: si è infortunato

Non arriva per niente una buona notizia per l’allenatore e i suoi compagni di squadra che dovranno fare a meno dell’attaccante in vista di Fiorentina-Inter.

Una conferma che non piace affatto perché il giocatore non potrà essere a disposizione secondo le ultime notizie che arrivano per la prossima partita. Un momento davvero negativo per il mondo del calcio e anche quello italiano che deve fare i conti con i tanti infortuni di calciatori di Serie A che stanno complicando le cose e la corsa agli obiettivi per ogni club.

Il calcio di oggi non permette quasi mai di riposare per i giocatori che sono diventate delle vere e proprie macchine e questo non può far altro che aumentare il numero di giocatori infortunati per i tanti impegni che ci sono. Sono sempre di più le partite che si giocano stagione dopo stagione e i migliori calciatori devono affrontare sia gli impegni con i rispettivi club che con le Nazionali.

Un vero guaio questo per gli allenatori e le società che pagano i propri talenti ma che spesso sono costretti a dover fare a meno di loro per i continui infortuni che si vanno a susseguire a livello muscolare ma anche quelli più gravi che riguardano problemi seri al ginocchio. Adesso c’è un’altra brutta notizia per la Serie A dove uno dei migliori attaccanti del momento si è fatto male e salterà Fiorentina-Inter.

Serie A, salta Fiorentina-Inter per infortunio

Un grande campionato quello che hanno portato avanti ad oggi Fiorentina e Inter che devono affrontare una grande sfida che riguarda le prime posizioni in classifica. Ad oggi i due club sono a pari punti in campionato al secondo posto e in molti aspettano la loro sfida tanto attesa in questa giornata. Ora però c’è la conferma di un giocatore infortunato che non sarà presente.

Non ci sono buone notizie per Albert Gudmundsson che si è infortunato ad inizio stagione e ha saltato le prime partite di campionato con la maglia della Fiorentina. Il talento islandese è poi tornato ma ha avuto una ricaduta dopo appena 4 presenze.

Il rientro di Gudmundsson era atteso dopo oltre 1 mese proprio per Fiorentina-Inter, ma secondo le ultime notizie che arrivano da Tuttomercatoweb.com, pare non ci sia niente da fare. Il talento classe 1997, infatti, non dovrebbe essere in campo nemmeno per il prossimo turno di Serie A.

Ci sono forti preoccupazioni ora sulle condizioni Gudmundsson per quelli che saranno i prossimi impegni della Fiorentina. Ora si aspetta di capire quando potrà essere a pieno regime dopo un lungo stop.